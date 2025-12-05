Het schaatsweekend moet nog écht beginnen, maar Nederland heeft de eerste overwinning al te pakken. Later dit weekend komen de grote namen pas in actie, maar twee Nederlandse vrouwen zorgden in de B-groep al voor een groot succes in schaatstempel Thialf in Heerenveen.

In de zogeheten B-groep kwamen er op de 5000 meter namelijk twee vrouwen in actie uit ons land. Dat waren Sanne In 't Hof en Marijke Groenewoud. In totaal reden er 36 schaatssters in de B-groep, maar waren het de twee Nederlandse dames die de concurrentie een lesje leerden.

Nederland op één en twee

Zij eindigden namelijk op plek één en op twee. Groenewoud begon erg rustig aan haar race, maar wist op het einde nog knap te versnellen en zo naar 6:50.24 te schaatsen. Genoeg voor de overwinning was het niet voor de bekende schaatsster van Team AH Zaanlander. De zege ging immers naar In 't Hof. Zij bouwde haar race ook goed op en zette met 6:47.65 de snelste tijd van het hele veld neer. Dat was zo'n zes seconden langzamer dan het baanrecord van Irene Schouten uit 2021.

Slecht begin van World Cup

Voor Groenewoud was het een mooie opsteker na een lastige periode. Ze kende een moeizame start van de wereldbekers. In Salt Lake City degradeerde ze zelfs op de 1500 meter naar de B groep. Ook op de 3000 meter wist ze niet te imponeren. In Calgary ging het al een stuk beter. Toen won ze de ploegenachtervolging met Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong en werd ze tweede op de massastart.

Later deze vrijdag komt de A-groep in actie op de 5000 meter. Namens Nederland doen Merel Conijn, Bente Kerkhoff en Joy Beune mee. Ook worden de 1500 meter voor mannen en de 1000 meter bij de vrouwen verreden. Op zaterdag en zondag vinden de andere onderdelen plaats.

