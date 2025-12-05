De eerste twee World Cups leverden een heleboel spektakel en vooral ook snelle tijden op. De topschaatsers rijden dit weekend de derde World Cup in Heerenveen en ex-topschaatsster Marianne Timmer blikt in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vooruit op die wedstrijd.

De eerste twee World Cups werden op de hooglandbanen van Calgary en Salt Lake City gereden en dus is de kans klein dat de schaatsers dit weekend dezelfde tijden kunnen rijden. Toch is Timmer het oneens met de stelling dat de wedstrijden in Thialf minder spectaculair gaan worden.

"We zullen nu niet met wereldrecords om de oren geslagen worden, maar Thialf is wel heel erg snel geworden", vertelt Timmer in de podcast. Zij denkt dat het vooral voor de thuisrijders een belangrijke wedstrijd is.

Spektakel in Thialf?

"Iedereen wil voor het OKT toch nog in Thialf even goed de puntjes op de i zetten om over drie weken klaar te staan, dus ik denk dat het zeker weer een spektakel gaat worden. Het is ook wel weer lekker om door te kunnen bouwen. Dan denk ik dat Hamar (de World Cup van volgende week, red.) meer een tussenstation is. Thialf is een heel mooi meetmoment richting het OKT."

Toch kan ook Timmer er niet omheen dat dit weekend een stuk minder belangrijk is dan het OKT: "Dat is gewoon een kleine Olympische Spelen. Als je daar niet presteert dan ga je niet naar de Olympische Spelen. Dus eigenlijk is dat veel belangrijker dan die al die World Cups. Terwijl je met World Cups punten moet halen om een zo groot mogelijk team in te zetten op de Spelen. Maar het OKT is natuurlijk wel doorslaggevend."

Team Essent

Ze is voor komend weekend vooral nieuwsgierig naar de prestaties van één team: "Ik ben wel echt benieuwd naar het team van Jac Orie, Essent. In het voorseizoen was Joep Wennemars fantastisch, maar de rest heeft niet nog zo kunnen rijden als wat ze hebben gedaan."

