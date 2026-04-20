Olympisch schaatskampioene Irene Schouten maakt grote stappen met haar onderneming. Maandag kondigde ze een grote mijlpaal aan voor de keten van sportscholen die ze opbouwt.

Schouten legde zich na haar acieve loopbaan als schaatsster toe op de keten RFRMR. In de filialen van de keten wordt reformer pilates aangeboden, waarbij je traint op een apparaat dat bestaat uit een schuifbare bank met veren en lussen.

Tot nu toe legde Schouten zich met haar bedrijf toe op de provincie waar ze zelf vandaan komt: Noord-Holland. De filialen bevinden zich in Enkhuizen, Heemskerk, Hoogkarspel, Hoorn, Volendam en Wognum. De vestiging in Heemskerk moet overigens nog worden geopend en dat gebeurt eind mei.

Nieuwe provincie

Maar er is alweer een extra filiaal in aankomst. En ditmaal worden de grenzen van Noord-Holland overschreden. De locatie van de nieuwe RFRMR is namelijk Dokkum, in Friesland.

Ze riep eerder haar volgers op om te raden waar ze de deuren van een nieuw pand zou openen. "Na onze oproep van afgelopen week hadden veel van jullie het goed geraden… de nieuwe franchise locatie wordt Dokkum!", meldt ze op Instagram. "Maar nu zijn we benieuwd: weet jij ook waar in Dokkum de vestiging haar deuren gaat openen?"

Zoon Dirk

Schouten meldde onlangs goed nieuws over de gezondheid van haar zoontje Dirk. De in december 2024 geboren jongen bleek na allerlei medische testen te lijden aan een ernstige vorm van epilepsie. De zorg voor hem is daardoor erg intensief. Schouten besloot dan ook haar plannen voor een eigen marathonploeg stop te zetten. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven", schreef ze destijds op Instagram.

Uit een post op Instagram eerder deze maand blijkt dat het goed gaat met DIrk. De tekst die Schouten plaatste is veelzeggend en laat weinig aan de verbeelding over: "Hele winter zo hard gewerkt om sterker te worden. Nu extra hard genieten in het stoeltje." Het zijn woorden die de bewogen periode van het gezin perfect samenvatten. Schouten heeft het afgelopen jaar veel moeten loslaten, maar het resultaat mag er zijn.