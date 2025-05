Nederlandse wereldkampioen schaatsen verrast met zilveren medaille in andere sport

Jenning de Boo kende een uitstekend schaatsseizoen, maar buiten het ijs om blijkt de sprinter ook ijzersterk. Via zijn Instagram deelde hij beelden van zijn race op het NK inlineskaten, waar hij ook een medaille pakte.

Namens zijn schaatsteam Reggeborgh nam De Boo deel aan het NK inlineskaten. Samen met zijn vriend Janno Botman keerde hij terug naar zijn oude liefde. Op de 200 meter inlineskaten deden beide heren het meer dan behoorlijk. Botman pakte een vijfde plaats op de afstand en De Boo pakte zelfs een zilveren medaille. Het is ook niet de laatste skaterace voor het tweetal. Botman en De Boo staan ook aan de afstand van de 500 meter op het Nederlands kampioenschap.

Kjeld Nuis laat zien hoe je 'slim traint', Jenning de Boo reageert: 'Zo kan ik het ook, pik' De schaatsers van Team Reggeborgh bivakkeren momenteel in Spanje voor een trainingskamp, in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar laat Kjeld Nuis aan zijn teamgenoten én volgers op Instagram zien hoe je 'slim traint'.

'Leek me een leuk idee'

Tegenover schaatsen.nl vertelt De Boo hoe hij aan de start van het Nederlands Kampioenschap terecht is gekomen. "Janno (Botman red.) vroeg eigenlijk aan mij, zullen we mee doen met het NK. Dat lijkt me eigenlijke een hartstikke leuk idee. Een mooie wedstrijdprikkel in de zomer en het is ook een stukje nostalgie voor mij. Ik heb altijd geskeelerd vroeger. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen", vertelt een glunderende De Boo met zijn zilveren medaille om.

De Boo was blij met hoe hij uit de verf kwam op de skeelers, maar hij geeft ook toe dat hij niet helemaal voluit kon gaan. "De eerste halve finale ging hartstikke goed. Daar heb ik mezelf echt verbaasd. Ik moet zeggen dat ik het nog lastig vind om het beste uit mezelf te halen op de skeelers. Ik merk dat ik in mijn achterhoofd ook niet onnodig risico ga nemen. Je hebt niet die druk die je met schaatsen ervaart en dat ben ik wel gewend. Dus het is net even schakelen."

Uitblinkerslunch

Voordat De Boo op het NK aan de start verscheen, had hij een lekkere lunch op een bijzondere plek. De sprinter was uitgenodigd voor de uitblinkerslunch bij Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. "Ik heb bij Maxima aan tafel gezeten en heb de koning eigenlijk vrij weinig gesproken. Ze herkende me wel en ze wist dat ik de 500 meter reed. De koning zei dat hij me hoopt in Milaan te zien. Daar ga ik natuurlijk ook voor."