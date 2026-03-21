Al op haar 24e besloot Robin Groot te stoppen met profschaatsen. Geen eenvoudig besluit, maar de voormalig rijdster van Team X2O Badkamers heeft inmiddels nieuwe doelen op het oog. Al stuit dat doel op onbegrip bij haar omgeving. "Die vraag krijg ik de laatste tijd vaak."

Groot is na haar loopbaan als schaatster onder meer verslingerd geraakt aan Hyrox en hardlopen. Rennen is sowieso onderdeel van Hyrox, want dat is een sport waarbij acht verschillende fitnessoefeningen telkens worden afgewisseld door 1 kilometer hardlopen.

Topsportmentaliteit

De topsportmentaliteit zit nog stevig in Groot, want ze verlegt constant haar doelen met het rennen. Het moet niet zozeer sneller, maar wel langer en verder. Mikte ze eerder dit jaar nog op haar eerste halve marathon, nu heeft ze haar zinnen gezet op de volledige 42 kilometer en 195 meter.

Op Instagram, waarop ze met 136.000 volgers zo zoetjes aan uitgroeit tot een heuze influencer, deelt ze beelden van haar trainingen. Ook schrijft ze: "Waarom een marathon? Die vraag krijg ik de laatste tijd vaak. Na mijn sportcarrière miste ik een sportief doel dat me echt volledig uitdaagt. Iets waarvoor ik weer alles moet geven. Tot vorige maand had ik nog nooit verder gelopen dan 15 km."

Spannend

Ze vervolgt: "Dat maakt die 42,2 km behoorlijk spannend, maar juist ook een mooie uitdaging. Precies het soort prikkel dat mij als oud-topsporter triggert. Dus ook na een lange werkdag, in de regen of in het donker: de trainingen gaan door en de kilometers worden gemaakt. Mijn doel? Uitlopen. En vooral genieten van elke kilometer. Ik ga alles eruit halen wat erin zit."

Op zaterdag postte ze in een story beelden van een stevige training. Ze rende liefst 30 kilometer, haar langste rensessie ooit, schreef ze. "Genoten van elke kilomter", deelt ze met haar volgers. Dat ziet er dus uitstekend uit met het oog op het rennen van de hele marathon: dan kan ze van nog eens dik 12 extra kilometers genieten.

Fitheid

In het verleden heeft Groot vaak problemen gehad met haar fitheid. Dat onthulde ze in 2025 aan het Noordhollands Dagblad. "Op momenten dat ik me voor grote toernooien kon plaatsen was ik ziek, had ik corona, ontstoken verstandskiezen of een ontstoken enkel. Ik heb een aantal nationale kampioenschappen met antibiotica gereden. Elke keer was er wel wat."