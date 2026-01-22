Robin Groot heeft zich na haar afscheid als schaatsster gestort op een nieuwe sport: hyrox. De 25-jarige voormalig topsportster doet vrijdag wederom mee aan een wedstrijd, maar haar voorbereiding ging niet zoals gehoopt.

'De afgelopen dagen een beetje ziekjes geweest', schrijft Groot, die tot vorig jaar voor Team IKO-X2O reed. Daar schuurde zij tegen de Nederlandse top aan, maar lukte het haar nooit om podiumplekken te pakken op het hoogste niveau. Ze flikte het wel eens om vierde te eindigen op het EK allround.

Groot focust zich nu op studeren en heeft als nieuwe passie hyrox gevonden. Vrijdag doet ze mee aan een nieuwe wedstrijd, maar ze is dus nog niet volledig hersteld. 'Geen ideale voorbereiding, maar het is niet anders.' Op Instagram liet ze op woensdag aan haar 137.000 volgers weten weer een rondje te gaan rennen.

De beentjes los

En een dag voor de hyrox was Groot ook weer in de gym te vinden. Met een foam roller maakte ze haar benen nog eens los voor het evenement dat vrijdag voor haar en dubbelpartner Denise al om 9.30 uur begint in Amsterdam. 'Laatste voorbereidingen', zet ze bij de foto in haar stories.

Eind 2025 deed Groot een boekje open over haar keuze om te stoppen. Ze nam het besluit al aan het einde van vorig seizoen, maar een échte reden werd nooit duidelijk. Tot vlak voor de feestdagen.

'Ik kon de knop niet meer omzetten'

De reden van alle twijfels waren de teleurstellende resultaten van Groot. Vaak kon ze er zelf ook niets aan doen, zei ze tegen het Noordhollands Dagblad. "Op momenten dat ik me voor grote toernooien kon plaatsen was ik ziek, had ik corona, ontstoken verstandskiezen of een ontstoken enkel. Ik heb een aantal nationale kampioenschappen met antibiotica gereden. Elke keer was er wel wat."

In vele conversaties met haar vriend en ouders uitte Groot steeds vaker haar twijfels om te stoppen met schaatsen. De echte knoop hakte ze door toen ze anderhalve maand voor het hudige seizoen zo enorm genoot van haar vrije tijd thuis. "Ik dacht: Dit kan mijn leven óók zijn. Ik kon de knop in mijn hoofd niet meer omzetten. De laatste week vakantie zag ik er zó tegenop me weer in Heerenveen te melden voor de training."