De 1.500 meter van het OKT mondde uit in een nachtmerrie voor topschaatsster Joy Beune. De huidige wereldkampioene op die afstand maakte een foutje waardoor ze vierde werd en zich niet direct plaatste voor Spelen in Milaan op het onderdeel. Een dag na het debacle reageert een emotionele Beune voor het eerst. "Het is alsof je een gebroken hart hebt."

Beune had al een startbewijs op zak voor de 3.000 meter, maar op de 1.500 ging het mis. In de tweede bocht van de race begon ze te stoeien met haar pak, zo onthult ze aan de NOS. "De rits begon los te zitten, dus die wilde ik goed doen", begint de 26-jarige schaatsster. "Daardoor ging ik verkeerd de bocht in en maakte ik een misser. Ik bleef uiteindelijk net staan en wilde overcompenseren. Achteraf denk ik: was ik er maar gewoon van af gebleven."

'Gebroken hart'

Uiteindelijk eindigde de schaatsster uit Borne als vierde, één plek buiten de startplaatsen. Beune staat dinsdag dan ook zichtbaar geëmotioneerd voor de camera. Ze heeft een slechte nacht achter de rug. "Ik heb kunnen slapen met slaappillen", vervolgt de schaatsster van IKO X2O. "Ik ging 's nachts nadenken. Had ik maar dit of dat gedaan." Die gedachtes namen extreme vormen aan. "Had ik me moeten laten vallen en hopen op die aanwijsplek? Maar ik wilde er gewoon alles aan doen om de snelste tijd neer te zetten."

Na afloop van haar race zat de emotie zo hoog dat ze geen media te woord stond. "Het is heel zuur. Voor mijn gevoel hoorde ik daar (1.500 meter op de Olympische Spelen) gewoon thuis. Het is alsof je een gebroken hart hebt. Het is een droom die niet uit gaat komen", legt ze uit.

Knop moet snel om

Toch moet bij Beune de knop snel om. Dinsdag komt ze namelijk nog in actie op de 5.000 meter, waar nog twee startbewijzen voor zijn te vergeven.

De deceptie op de 1500 doet nog enorm veel pijn bij haar. "Het huilen staat me nader dan het lachen. Het gaat even duren om dit te verwerken. Ik wil niet opgeven", zo sluit Beune af. Ze wil ook nog niet spreken over een aanwijsplek. "Ik kan alleen mezelf de schuld geven. Dit gaat wel tijd kosten om het een plekje te geven."

