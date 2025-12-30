Ook de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) schaatsen stelde niet teleur. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, was het tijd om de balans op te maken. Helaas voor Joy Beune greep ze na een teleurstellende 1500 meter ook mis op de 5000 meter. Ook voor vriend Kjeld Nuis eindigde de dag in een drama. Lees hier alles terug.

3000 meter voor vrouwen

Merel Conijn was de allersnelste op de 5000 meter. Zij gaat samen met haar Team Albert Heijn-Zaanlander-ploeggenote Bente Kerkhoff naar de Olympische Spelen op die afstand. Joy Beune kwam er na haar teleurstelling van maandag niet aan te pas.

Beune reed - net als op de 3000 en 1500 meter - tegen Groenewoud. Zij moest zich zien te herpakken, aangezien ze op maandag een keiharde klap te verwerken kreeg. Beune maakte een missertje op de 1500 en liep zodoende op nog geen twee tienden de Olympische Spelen mis.

Conijn was ijzersterk en heeft nu een ticket voor de 3000 en 5000 meter te pakken. Kerkhoff reed zichzelf op de allerlaatste dag van het OKT naar de Olympische Spelen toe.

Check hieronder de uitslag:

1500 meter voor mannen

Na de 5000 meter stond de 1500 meter voor mannen op het programma. Joep Wennemars plaatste zich daar - als enige sprinter - voor drie afstanden. In een waanzinnige race rekende hij af met teamgenoot Tijmen Snel, die vier jaar geleden aan de kant werd geschoven voor de ploegenachtervolging.

Snel werd knap tweede en wurmde zich nipt voor Tim Prins van Team Reggeborgh. Voor Kjeld Nuis smaakten de druiven zuur. De regerend olympisch kampioen werd vierde en lijkt te moeten hopen op een aanwijsplek:

Check hieronder de uitslag:

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.