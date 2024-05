Nieuwe schaatser van Jumbo heeft bijzondere hobby's: 'Net als Rembrandt vroeger deed'

Soms lijken sporters buiten hun topsportprestaties niet veel anders te doen dan films kijken, gamen en hun Instagram bijhouden. Dat geldt zeker niet voor iedereen en al helemaal niet voor schaatser Homme Jan de Groot, die vanaf komend seizoen voor Schaatsteam Jumbo rijdt. Hij besteedt zijn vrije tijd aan dingen die je niet vaak hoort bij topsporters.

Dat blijkt uit een interview op de site van zijn nieuwe ploeg. Daarin moet De Groot aangeven wat weinig mensen over hem weten. "Dat ik in mijn vrije tijd schilder", vertelt De Groot. "Ik schilder realisme op de oude manier, net zoals Rembrandt het vroeger deed." Hoewel De Groot met een beetje fantasie ook een naam van een bekende Nederlandse schilder zou kunnen zijn, is de schaatser toch wat minder populair dan Rembrandt. "De meeste schilderijen maak ik voor mezelf, maar soms doe ik het ook in opdracht."

De marathonschaatser beoefent het vak al jarenlang. Al toen hij een kind was, was hij gek van tekenen. Later ging hij over op schilderen. "Op een gegeven moment kwam ik bij een Friese kunstschilder terecht en heb ik een paar jaar op les gezeten. Het kost veel tijd, maar ik probeer er wel elke week een paar uurtjes in te steken."

Mooie verzameling

Naast het schilderen is De Groot nog druk met twee andere opvallende hobby's: archeologie en antiek. "Ik heb een metaaldetector en daarmee heb ik al best wat leuke dingen gevonden, zoals zilveren middeleeuwse munten en muntfibula's. Een muntfibula is een mantelspeld van zo'n 2000 jaar geleden." De Groot bewaart het ook allemaal thuis in een vitrinekast. "Die zit inmiddels aardig vol, haha."

In januari werd duidelijk dat de Fries de overstap naar de marathonploeg van Jumbo zou maken. Daarvoor schaatste hij namens Bouwselect/De Haan Westerhoff. De komende maanden zal hij voor het eerst in het pak van Jumbo te zien zijn.