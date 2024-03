Overzicht schaatsteams: welke schaatser zit bij welke ploeg in 2024/2025?

Vakantie voor de schaatsers nu het seizoen afgelopen is? Dat valt nog tegen: een deel van de schaatsers is bezig met het tekenen van contracten bij nieuwe ploegen. Zo heeft Jutta Leerdam officieel haar contract nog niet verlengd bij Jumbo-Visma. Tijd voor een overzicht.

Veel van de schaatsers die een succesvol seizoen hebben gehad, blijven om die reden ook op hun plek zitten. Zo blijft Joy Beune bij Team IKO en Femke Kok bij Team Reggeborgh. Kok zei voor het einde van het seizoen al tegen Sportnieuws.nl dat er niks speelde bij andere ploegen: "Nee, niks. Ik voel me bij dit team heel erg op mijn plek. Ieder jaar maak ik weer een stap. Hier heb ik het meeste vertrouwen in."

Femke Kok aast op revanche na zilver op vorige WK sprint: 'Toen verloor ik door valse start' Femke Kok is sinds vorige week vrijdag in Inzell, het oord dat ze normaal kent van de trainingkampen in de zomer. Donderdag en vrijdag staan daar de WK sprint op het programma. "Vooral met zomerijs komen we hier. Het voelt ook wel een beetje gek, of zo. Omdat je hier normaal alleen komt om te trainen en nu zijn we hier voor een wedstrijd."

Transfervrij

Om te beginnen zijn er op dit moment nog een aantal bekende schaatsers transfervrij. Serge Yoro, Dai Dai N'Tab en Reina Anema zoeken na hun vertrek bij Team Jumbo-Visma nog een nieuwe ploeg.

Of Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma blijft, is nog even de vraag. Zij heeft officieel een aflopend contract en er is nog niks gecommuniceerd over een verlenging.

Team Albert Heijn Zaanlander

Vooral Team Zaanlander moest hard aan de slag, door het stoppen van de grote ster: Irene Schouten. Jorrit Bergsma werd teruggehaald als nieuw uithangbord, terwijl Merel Conijn werd aangetrokken om Schouten te doen vergeten.

Mannen Vrouwen Jorrit Bergsma Merel Conijn Tjerk de Boer Elisa Dul Ids Bouma Marijke Groenewoud Jordan Stolz Melissa Wijfje

Team Reggeborgh: een uiteengespatte droom én een schaatskoppel

Team Reggeborgh trok aan het einde van het schaatsseizoen Antoinette Rijpma-de Jong aan, terwijl het contract van zusje Michelle de Jong bij diezelfde ploeg afliep. De droom om samen te schaatsen moest dus nog even de ijskast in. Michelle vond eind maart een plekje bij Team IKO, het team van Beune.

Nog een leuk nieuwtje bij Team Reggeborgh. Marrit Fledderus heeft haar contract bij die ploeg tot ná de Olympische Winterspelen van 2026, waardoor zij samen blijft rijden met haar vriend. Stefan Westbroek schaatst namelijk ook voor dat team. Love is on the ice.

Mannen Vrouwen Patrick Roest Femke Kok Kjeld Nuis Marrit Fledderus Marcel Bosker Antoinette Rijpma-de Jong Hein Otterspeer Mats Siemons Louis Hollaar Lex Dijkstra Wesly Dijs Janno Botman Stefan Westenbroek Tim Prins Remo Slotegraaf Jenning de Boo Gert Wierda

Team Jumbo-Visma

Bij Jumbo-Visma vertrokken Rijpma-de Jong, Conijn en Bergsma. Zij behaalden niet de successen die zij hoopten te behalen bij het sterrenteam en stapten over naar Team Reggeborgh en Team Zaanlander. Trainer Jac Orie wist wel het contract van Joep Wennemars te verlengen tot na de Spelen in Milaan.

Mannen Vrouwen Merijn Scheperkamp (Jutta Leerdam) Joep Wennemars Chloé Hoogendoorn Beau Snellink Myrthe de Boer Kai Verbij Tijmen Snel Kars Jansman Chris Huizinga Mats Stoltenborg Harm Visser

Team IKO

Team IKO is een relatief klein team, maar heeft wel een aantal toppers in huis. Daar is Michelle de Jong dus bijgekomen.

Mannen Vrouwen Sebas Diniz Joy Beune Gijs Esders Robin Groot Jesse Speijers Jade Groenewoud Marten Liiv Michelle de Jong Bart Swings

Team Novus

Team Novus kent nog een groot aantal buitenlandse schaatsers. Vervolgens zijn er ook nog een aantal kleinere teams met grote talenten, zoals Team Frysk en Development Team Fryslân. Zo rijden Sanne in 't Hof, Isabel Grevelt en Helga Drost voor het Gewest Fryslân en Marwin Talsma voor Team Frysk.