Bjørn Magnussen koos ervoor om de stap naar Nederland te maken en te tekenen bij Team Essent van Jac Orie en Sven Kramer. Daar hoopt de Noor zich definitief te scharen in het rijtje met wereldtoppers. Maar klaarblijkelijk heeft hij al veel opgestoken in Nederland, want hij verraste zijn hele ploeg en maakte direct indruk.

Team Essent is inmiddels officieel begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. De roze formatie van trainer Jac Orie en Sven Kramer heeft een trainingskamp belegd in De Lutte in Overijssel. Daar wordt vooral veel geskeelerd, maar het kamp staat ook in het teken van kennismaken. Zo ook voor de Noor Bjørn Magnussen, die zelfs besloot om te emigreren naar Nederland. En met de inburgering zit het wel goed bij hem.

Schaats-Nederlands

Als pure sprinter zit de 28-jarige Magnussen bij Team Essent goed op zijn plek. Met wereldtoppers als Joep Wennemars en Sebas Diniz als teamgenoten kan hij dit jaar zomaar eens grote stappen zetten. Eerder werd hij op de 500 meter al 13e en 21e op de 1000 meter tijdens de afgelopen Winterspelen . Bovendien blijkt dat de onderlinge communicatie tussen de Noor en zijn Nederlandse teamgenoten geen enkel probleem zal vormen.

Voor de camera van Schaatsen.nl wacht Magnussen een bijzondere uitdaging. Hij moet zichzelf voorstellen in het Nederlands. "Hoi, ik ben Bjørn Magnussen en ik train nu met schaatsploeg Essent en vandaag testen we mijn schaats-Nederlands", valt er uit zijn mond te horen. Ondanks een klein accentje klinkt het opmerkelijk goed. Voor vrijwel alle Nederlanders zou zijn uitspraak goed te verstaan moeten zijn. Vervolgens wordt hij nog meer getest.

'Elfstedentocht'

Magnussen moet daarna een reeks schaatstermen uit het Nederlands proberten te vertalen. De woorden 'schaatsen', 'binnenbaan', en zelfs de 'Elfstedentocht' weet hij eenvoudig te vertalen. "Het lijkt me cool om daar eens aan mee te doen, maar ik ben meer een sprinter dus het wordt waarschijnlijk erg zwaar voor mij", aldus de Noord over de tocht der tochten.

Vervolgens zijn 'klaar voor de start' en 'skeeleren' geen enkel probleem voor de schaatser uit Trondheim. Maar op het eind blijkt hij toch nog niet helemaal vloeiend Nederlands te spreken. Op de vraag wat hij denkt dat de betekenis is van 'Koek en Zopie' komt hij met een grappig antwoord. "Betekent dat als je een soep aan het koken bent?", luidt zijn vertaling. Maar aangezien dat soort kraampjes niet heel veel meer te vinden zijn in Nederland, lijkt hij die niet nodig te hebben. De gehele ploeg van Team Essent kan in ieder geval opgelucht ademhalen, dat ze met de komst van de buitenlander nog altijd Nederlands kunnen praten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover