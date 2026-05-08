De carrière van Sebas Diniz zit de laatste tijd behoorlijk in de lift. Begin dit jaar maakte hij zijn debuut op de Olympische Spelen en daaropvolgend maakte hij de overstap naar Team Essent, van Jac Orie en Sven Kramer. Komend seizoen richt hij zijn pijlen op zijn 'grote droom'.

Voor Sebas Diniz kwam er in februari van dit jaar al een grote droom uit toen hij zijn debuut maakte op de Olympische Spelen. Dat deed hij ook zeker niet onverdienstelijk. Achter wereldtoppers als Jordan Stolz en Jenning de Boo eindigde hij als vijfde op de 500 meter. Dat leverde hem een toptransfer op naar Team Essent, waar zijn focus gaat op het ultieme doel voor een sprinter.

'Snelheid nodig'

Bij de eerste training van de roze formatie van coach Jac Orie baarde de topsprinter nog opzien, als enige atleet die niet op skeelers aan het trainen was. "Ik ben niet heel erg fan van skeeleren. De afzet is lastig na te bootsen en je hebt geen klapschaats", grapt Diniz, in gesprek met Schaatsen.nl.

Over zijn stap van Team IKO X20 Badkamers naar Team Essent is Diniz duidelijk. "Ik maak voor mezelf een langetermijnplan", vertelt hij daarover. "En dan kijk ik: wat past het beste voor mij? Wat heb ik nodig om de volgende stap te zetten?" Die vraag kan hij zelf ook wel beantwoorden. "Ik heb snelheid nodig."

Grote droom

Want alleen met snelheid zal het de schaatser met Brits-Keniaanse roots lukken om onder de magische barrière van de 34 seconden te komen. "Volgens mij heb ik drie, vier jaar geleden al gezegd dat ik voor een 33’er wilde gaan. Toen reed ik nog 34 hoog. Inmiddels is dat wel een stuk realistischer", aldus Diniz, die steeds dichterbij die droom komt. Zijn record staat op dit moment op 34.11, gereden in Canada, waarmee hij dus al vlakbij is.

Vooral de samenwerking met de gerenommeerde trainer Orie was voor de 24-jarige Diniz een goede reden om de stap te zetten. "Hij viel direct met de deur in huis en zei meteen wat ik niet goed deed", licht de schaatser uit Borne daarover toe. "Ik vond het heel fijn dat hij er gelijk scherp op zat. Met ideeën hoe ik beter kan worden." Het lijkt, zodra het nieuwe schaatsseizoen begint, niet lang meer te duren voordat Diniz zijn eerste rondje onder de 34 seconden zal rijden. Hij is zijn voorbereiding in ieder geval met veel vertrouwen begonnen. Al deed hij dat dus niet, zoals zijn teamgenoten, op skeelers.

