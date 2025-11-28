De World Tour shorttrack is sinds donderdag neergedaald in Dordrecht en de Nederlandse schaatsers hebben op een opvallende manier een extra motivatie gekregen. De Amerikaanse ex-langebaanschaatser Kip Carpenter kwam plots bij een teambespreking binnen, verkleed als clown.

Carpenter, echte naam Richard Carpenter, werd in 1979 geboren in de Amerikaanse staat Michigan en begon al vroeg in zijn leven met schaatsen. Hij focuste zich op de langebaan en reed in zijn carrière voornamelijk de 500, 1000 en 1500 meter. Carpenter reed van 1998 tot 2008, maar hij kende zijn hoogtepunt in 2002. Tijdens de Olympische Spelen in Salt Lake City pakte de thuisschaatser een bronzen medaille op de 500 meter. Op de 1000 meter eindigde Carpenter met een vierde plaats net buiten de medailles.

Na zijn loopbaan focuste Carpenter zich op een carrière als coach en daarvoor koos hij Nederland uit. Eerst werd hij coach van de Amerikaanse schaatsploeg, maar In 2014 verhuisde de ex-schaatser naar Leeuwarden. Inmiddels is hij assistent bij de Nederlandse shorttrackers en in die hoedanigheid besloot hij zijn groep een extra motivatie te geven door middel van een opvallende act.

Clown Carpenter

Tijdens een van de bespreking stapt Carpenter de zaal met alle atleten binnen als clown. Daar doet hij een aantal grappige trucjes, doet hij wat dansjes en voert hij acts uit met de schaatsers. 'Niemand krijgt ons zo competitief als als onze eigen 'Kip the Clown Carpenter doet', plaatst Team NL Shorttrack bij de video van het optreden van de Amerikaan.

Aan het einde van de act heeft Carpenter ook nog een serieuze boodschap voor zijn atleten. "Soms is het moeilijk om de nummer één te zijn. Soms heeft het behalen van de eerste plek lef nodig, want dan moet je een sprong in het diepe wagen. Soms moet je jezelf in de spiegel aankijken en je persoonlijke angsten overwinnen om eerste te worden. Als een van ons eerste wordt, dan motiveert dat anderen om beter te worden. Als clown heb ik ook een risico genomen om iets speciaals te doen. Dit weekend is de nummer één voor ons allemaal. Dit is ons huis en wij waren hier als eerst."

De World Tour shorttrack begon op donderdag 27 november en zal nog tot aanstaande zondag 30 november worden gehouden.

Reageer en praat mee!