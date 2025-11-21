Dit weekend wordt de World Tour shorttrack gehouden in het Poolse Gdansk. De Nederlandse equipe is niet te spreken over de omstandigheden.

De problemen beginnen bij de boarding in de schaatshal Hala Olivia. Die stootkussens hebben als doel om schaatsers die na een val een schuiver maken een zachte landing te geven. Daartoe moet de boarding enigszins kunnen bewegen, zodat de schaatser wordt opgevangen en niet alleen maar met een enorme klap terug op het ijs stuitert.

Slechtste ijs ooit

Maar in Gdansk blijkt de boarding erg rigide te zijn: het geeft niet mee. Topshorttracker Jens van ’t Wout noemt het 'levensgevaarlijk'. Hij zegt tegen De Telegraaf: " En dan heb je op het rechte stuk voor de tribune ook nog de harde boarding. Die schuift niet, waardoor je daar vogelvrij bent. Dit is echt link. Ik denk dat we heel blij mogen zijn als er de komende vier dagen geen zware ongelukken gebeuren. Al vrees ik het ergste…"

De meervoudig Europees kampioen vindt de ijskwaliteit ook beneden peil. "Dit is het slechtste ijs dat ik ooit heb meegemaakt", constateert hij. "Het breekt heel snel."

Bondscoach Niels Kerstholt

Werk aan de winkel dus voor bondscoach Niels Kerstholt, die aankondigt aan te kloppen bij de schaatsbonsdISU. "Ik ga daar wel even stampij maken ja, want dit kan echt niet", zegt hij. bogen. En topshorttrackster Xandra Velzeboer vult aan: "Je gaat er vanuit dat alles goed geregeld wordt door de ISU. Die boarding is misschien wel volgens de regels, maar dat betekent niet dat het veilig is."

Van 't Wout is nog maar net herstel van een zware ziekte. "Het ging echt niet goed met me. Buikgriep en koorts had ik tijdens het eerste raceweekend opgelopen en daardoor verloor ik vier kilo. Veel vocht, ja, maar daar zat ook spiermassa bij", legt hij uit.

