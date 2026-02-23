Jorrit Bergsma ziet het, in tegenstelling tot zijn gouden mass start-collega Marijke Groenewoud, wel zitten als Thialf in 2030 het olympisch schaatstoernooi organiseert. De kersverse winnaar van het goud op de mass start zei dat maandag bij terugkomst in Nederland.

Bergsma vindt het een mooie kans voor Nederland om het olympisch schaatstoernooi van 2030 in Thialf te organiseren. Dat zei de 40-jarige schaatser na aankomst op Schiphol. Samen met een groot deel van de Nederlandse olympische ploeg arriveerde hij daar maandagmiddag vanuit Milaan, waar hij op de Olympische Spelen goud op de massastart en brons op de 10 kilometer veroverde.

'Dat zal onmogelijk worden'

Frankrijk is in 2030 gastland van de volgende Winterspelen en bekijkt mogelijkheden om het schaatstoernooi in Heerenveen te laten plaatsvinden. "Winterspelen in Nederland, dat zal onmogelijk worden", stelt Bergsma. "Dit is een mooie manier om toch een deel van de Winterspelen in Nederland, in Friesland, te krijgen. Het is een ontzettend mooie kans."

'Wie weet'

De ervaren Fries betwijfelt of hij zelf van de partij is. "Wie weet. Ik heb er een hard hoofd in dat ik dat nog vier jaar kan volhouden. Ik ga het per jaar bekijken. Ik ga nog een paar jaar door met schaatsen en dan zien we het wel."

Vlaggendrager sluitingsceremonie

Bergsma droeg zondag met shorttrackster Xandra Velzeboer de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie in Verona van mogelijk zijn laatste Spelen. Een dag eerder was hij op de massastart op indrukwekkende wijze naar de winst gereden. Al in de derde ronde plaatste Bergsma met de Deen Viktor Hald Thorup een aanval. Hij werd niet meer teruggehaald door het even stilgevallen peloton en won met overmacht.

Oranje loper

De Nederlandse olympische wintersporters zijn maandagmiddag rond 13.00 uur geland op Schiphol. Zeker honderd mensen stonden de ploeg op de Amsterdamse luchthaven op te wachten. Bij de aankomsthal was een 'oranje loper' neergelegd om de olympiërs te onthalen. Een groot deel van de 38 sporters die deze Spelen voor Nederland uitkwamen, zat op de vlucht.