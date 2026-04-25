Het leven van bokser en influencer Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, voltrekt zich in een halsbrekend tempo. Als de Amerikaan in een paar minuten de afgelopen weken samenvat, dan stapelen de spectaculaire momenten zich op. Zo gaat het in een nieuw filmpje op zijn socials.

Paul heeft op TikTok een video van dik 3 minuten geplaatst waarin hij laat zien wat er zoal is gebeurd sinds de Olympische Winterspelen in Italië. Daar, in Milaan om precies te zijn, werd zijn partner Leerdam olympisch kampioene op de 1000 meter. Dat gebeurde met een ontroerde Paul in het publiek. De titel van de video is dan ook: "Update over mijn leven sinds ik huilde bij de Olympische Spelen."

Boksen

De broer van worstelaar en content maker Logan Paul toont daarna dat hij en Leerdam naar Los Angeles vlogen vanwege een boksevenement. Paul is met zijn bedrijf MVP actief met het promoten van boksgevechten. En zo gaat het maar door met de sportieve en zakelijke reisjes, bijvoorbeeld om mede-investeerders te ontmoeten.

Een absoluut hoogtepunt voor Paul was dat hij een toespraak van Donald Trump mocht bijwonen, waarbij de Amerikaanse president hem bij zich riep op het podium en voorspelde dat Paul een grote toekomst in de politiek kan hebben.

Plassen

Een andere plek waar Paul verzeild raakte was bij een conferentie van grote technologiebedrijven. "Het was ongelooflijk leuk en ik heb veel geleerd", zegt hij daarover. "Ik zag daar onder meer Katy Perry en Jeff Bezos". Laatstgenoemde is de topman van webwinkel Amazon en staat op plek 4 van de lijst van Forbes met rijkste mensen ter wereld.

"Ja, ik stond naast Bezos te plassen", geeft Paul toe. "Ik wilde brullen: Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Bezos. Maar ik was er te laf voor. Ik ben teleurgesteld in mezelf, want ik had dat moeten doen. Mensen die reageren: geef me er maar van langs in de commentaarsectie."

Jutta Leerdam

Ook van Leerdam kunnen we vast wel snel een 'life update' verwachten. Daarin is dan vermoedelijk ruimte voor een evenement dat ze afgelopen week bezocht.