Het afscheid van schaatslegende Martina Sablikova heeft zaterdag veel emoties losgemaakt in Thialf. Niet alleen bij het publiek, maar ook bij haar concurrenten op het ijs. Antoinette Rijpma-de Jong deelde na afloop een ontroerende boodschap voor de Tsjechische grootheid op Instagram.

Rijpma-de Jong reageerde via Instagram op een emotioneel bericht van Sablikova. De Nederlandse deelde de post van de Tsjechische schaatsster in haar eigen story, waarop Sablikova zichtbaar geëmotioneerd te zien is na haar afscheid.

Daarbij schreef de Nederlandse een prachtige boodschap naar haar jarenlange collega en rivale: "Deze vrouw! Bedankt voor alle gevechten op het ijs. Respect voor je ongelooflijke carrière en voor de vriendelijkheid die je altijd hebt laten zien." Daarmee verwees ze naar de vele duels die de twee jarenlang uitvochten op de lange afstanden.

Liefdevolle berichten

Sablikova liet het daar niet bij en reageerde op haar beurt weer op het bericht van Rijpma-de Jong. In haar eigen Instagram-story plaatste ze een foto waarop de twee elkaar omhelzen in de catacomben van het stadion. Daarbij schreef de Tsjechische schaatslegende: "Voor mij draait sport om vriendschap. Jij hebt altijd je armen voor me geopend. Bedankt voor alle mooie momenten. Ik sta altijd aan jouw kant." Daar voegde ze nog aan toe: "Ik ben aan het huilen… maar jij ook."

Het emotionele moment kwam kort nadat Sablikova afscheid nam van het schaatsen tijdens het WK allround in Thialf. De Tsjechische schaatsster, jarenlang dé koningin van de lange afstanden, reed daar haar allerlaatste race. In haar slotrondes zwaaide ze naar het publiek, waarna ze na de finish zichtbaar geëmotioneerd was.

i Martina Sablikova in tranen na prachtige boodschap van Antoinette Rijpma-de Jong. ©Instagram

Emotioneel afscheid in Thialf

De fans in Thialf gaven haar een oorverdovend applaus. Sablikova zelf sprak later van een 'explosie aan emoties'. "Ik was aan het huilen en aan het lachen tijdens de race. Het was indrukwekkend", vertelde ze na afloop.

Ook schaatsicoon Marianne Timmer werd geraakt door het moment. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud sprak ze over het einde van een indrukwekkende carrière. "Ergens gaat er een deur dicht. Ze heeft hier jarenlang prachtige strijd geleverd en we hebben enorm van haar genoten."