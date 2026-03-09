Francesca Lollobrigida stopt na een succesvolle Olympische Winterspelen met schaatsen, maar ze denkt nog aan een comeback. De Italiaanse wil wellicht weer moeder worden en geeft ook Jutta Leerdam advies, die over hetzelfde nadenkt.

Lollobrigida kende op de Olympische Winterspelen in Milaan het succesvolste schaatstoernooi van haar leven. Ze pakte redelijk onverwachts goud op zowel de 3000 meter en 5000 meter en was daarmee de succesvolste Italiaan op schaatsbaan in haar thuisland. De 35-jarige Lollobrigida werd twee jaar geleden moeder van haar eerste zoon, maar ze knokte zich terug en werd olympisch kampioen.

De Italiaanse stopt nu weer met schaatsen, omdat ze denkt aan gezinsuitbreiding. Ze weet echter nog niet of ze haar schaatsen definitief aan de wilgen zal hangen. Lollobrigida denkt dat de kans zeker bestaat, dat ze nog een keer voor de comeback gaat. Daarom geeft ze Leerdam dan ook advies. De Nederlandse olympisch kampioene sprak al meermaals uit dat ze graag een gezin wil stichten met haar verloofde Jake Paul en daarom niet nog een olympische cyclus met schaatsen in wil gaan. Een definitief besluit over haar schaatstoekomst heeft ze echter nog niet naar buiten gebracht.

'Als ze echt wil, dan kan ze terugkomen'

Lollobrigida geeft Leerdam het advies dat ze na het baren van een kind alsnog terug kan keren in het schaatsen. "Als Jutta wil, als ze echt wil, kan ze terugkomen", zo vertelt ze tegenover de Telegraaf na de WK allround. Ze schetst ook dat Leerdam op dit moment 27 is en daarmee dus zes jaar jonger is dan Lollobrigida zelf toen zij haar eerste kind kreeg. "Zij heeft dus veel meer tijd om terug te komen op niveau. En het kan echt. Dat heb ik dus laten zien", zegt de Italiaanse.

Over haar eigen toekomst wil Lollobrigida net als Leerdam nog geen grote uitspraken doen. Ze stopt voorlopig met schaatsen, maar geeft wel aan dat ze graag in de sport wil blijven en houdt van hard trainen. "Een tweede comeback. Ik sluit het niet uit", zegt de olympisch kampioene op de 3000 en 5000 meter.