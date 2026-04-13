Voor topschaatser Serge Yoro geen wintersportvakantie of tripje naar een Caribisch eiland, zoals veel collega's deden na het olympisch seizoen. Yoro ging naar Ivoorkust, het land van zijn vader. Dat bleek een opzienbarende trip voor de 26-jarige specialist op de 1000 en 1500 meter.

Voor Yoro was het de eerste keer dat hij het West-Afrikaanse land bezocht. Al jarenlang had hij de wens om het geboorteland van zijn vader mee te maken. Maar door de onrust in het land en zijn drukke schema als topsporter kwam het er niet van. Hij reisde met zus Tara, een atlete met als specialisaties verspringen en de 400 meter.

Overprikkeld

Yoro senior gaf zijn kinderen een rondleiding, die onder meer langs de grootste stad Abidjan voerde. Yoro zegt tegen Schaatsen.nl: "Binnen twee uur was ik overprikkeld. Er waren zoveel indrukken, geuren, geluiden en mensen. Op straat was het een totale chaos met auto’s, motoren, mensen die oversteken, getoeter en veel geschreeuw."

Zelfs voor een Amsterdammer was die veelvoud aan indrukken overweldigend. Ook gingen ze langs plekken die van belang waren in het leven van zijn vader, zoals het ziekenhuis waarin hij ter wereld kwam en de school die hij als jochie bezocht. Yoro concludeert: "Hij vond het fijn te laten zien waar hij vandaan komt en wat hem gevormd heeft. Doordat ik van de cultuur geproefd heb, begrijp ik hem beter."

Overleven

Uiteraard had Yoro al de nodige beelden gezien en verhalen gehoord over Ivoorkust. Maar nu is zijn begrip van en gevoel bij het land enorm verrijkt. Hij beseft: “Het is hard werken daar. In Nederland werken we om te kunnen genieten van het leven, daar is het echt overleven. Het was heftig om de armoede en de kansenongelijkheid te zien."

Team X2O Badkamers

Eerder in april heeft Yoro een contract getekend bij Team IKO-X2O, die volgend jaar Team X2O Badkamers gaat heten. Hij komt over van Team Novus, een internationaal collectief waar onder anderen Michel Mulder trainer is.

"Ik verwacht dat ik hier de volgende stap in mijn schaatscarrière kan zetten", zegt de geboren Amsterdammer in het persbericht. Volgens zijn aanstaande coach Martin ten Hove moet Yoro nog "een klein stapje" maken om mee te kunnen doen voor de medailles in Nederland. "We volgen hem al wat langer en we zijn ervan overtuigd dat we samen met hem die stap kunnen vormgeven", aldus Ten Hove.