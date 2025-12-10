In Hamar barst vanaf vrijdag het vierde World Cup-weekend van het seizoen los. Vorig seizoen won Nederland daar acht gouden medailles op de WK afstanden. Ook schaatsicoon Marianne Timmer koestert mooie herinneringen aan de Noorse plek, ook al denkt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vooral terug op een bizar moment. "Destijds was het een mokerslag."

Timmer reed haar eerste Olympische Spelen in 1998, waar ze meteen tweemaal een gouden medaille won. Echter was ze vier jaar daarvoor al eens geplaatst voor de Spelen in het Noorse Lillehammer, waar geschaatst werd in Hamar. Toch mocht de destijds 17-jarige Timmer niet afreizen naar Noorwegen.

'Hoe gaaf is dat'

In de podcast blikt ze terug op die bizarre gebeurtenis. "Ik was destijds zeventien jaar oud. Ik had me geplaatst via het WK sprint. We moesten daar een tijd onder de 1 minuut 22 rijden op de 1000 meter en dat deed ik", vertelt Timmer.

Timmer hoorde deceptie via TV

Dat WK sprint was in Calgary en de jonge Timmer was helemaal in extase toen ze terug naar Nederland reisde. "Ik dacht: Wow, voor het eerst olympiër. Hoe gaaf is dat." Toch viel de droom van de nu 51-jarige oud-topschaatsster een paar dagen later in duigen. "Ik zat met mijn ouders voor de tv en toen vertelde de woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond dat de mannen wel werden afgevaardigd naar de Olympische Spelen en de vrouwen niet."

'Dat zou in deze tijd niet meer kunnen'

De reden voor het bizarre besluit was omdat de vrouwen volgens de schaatsbond geen kans maakten op medailles. "Dat was natuurlijk vet gek. Dat zou in deze tijd niet meer kunnen", aldus Timmer, die de teleurstelling ook gebruikte als drijfveer. "Toen had ik iets van: Ik moet nog beter worden, zodat ze nooit meer om me heen kunnen. Dus het was ook een soort trigger, maar destijds was het een mokerslag."

Grote namen ontbreken in Noorwegen

In Hamar ontbreken er komend weekend ook een aantal Nederlandse topschaatssters. Zo laten Joy Beune, Jutta Leerdam en Angel Daleman de vierde World Cup-wedstrijd aan zich voorbij gaan. In samenspraak met de Nederlandse schaatsbond hebben zij rust gekregen om zich optimaal voor te bereiden op het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) eind december. Onder meer Suzanne Schulting krijgt hierdoor de kans om zich voor het eerst dit seizoen te mengen in het internationale veld.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.