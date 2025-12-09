Het is niemand ontgaan dat topschaatsster Jutta Leerdam ook buiten de ijsbaan hard aan de weg aan het timmeren is. Hierdoor neemt de wereldwijde populariteit van de schaatssport toe, ziet ook schaatsgrootheid Marianne Timmer. "Je hebt mensen nodig die helden zijn."

Leerdam kende een ijzersterk weekend in Heerenveen. Tijdens de derde World Cup-wedstrijd won ze de 1000 meter en werd ze knap tweede op de 500 meter. Ook buiten de ijsbaan gaat het de 26-jarige topschaatsster de laatste tijd voor de wind. Zo sloot ze onlangs een lucratieve deal met Nike en maakte ze vlak voor het weekend een samenwerking bekend met horlogemerk Omega.

'Je hebt mensen nodig die helden zijn'

Schaatsicoon Timmer kan genieten van de commerciële activiteiten van Leerdam. "Ik denk dat we door haar wereldwijd meer aandacht hebben voor de schaatssport", vertelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Wellicht dat we dat met meer van onze sporters kunnen doen. We hebben natuurlijk prachtige rijders met allemaal authentieke verhalen. Het is een mooie generatie."

De drievoudig olympisch kampioene benadrukt dan ook het belang van rolmodellen in een sport. Een rol die Leerdam volgens Timmer maximaal benut. "Er is van alles mogelijk. Dat gun je meer sporters. Je hebt mensen nodig die helden zijn. Waar je tegenop kan kijken en kan denken: Dat wil ik ook."

'Goed gedaan Jutta'

Timmer trekt dan ook een vergelijking tussen Leerdam en Max Verstappen, die afgelopen zondag nét niet voor de vijfde keer wereldkampioen werd. "Je wil dat zien en meemaken wat er daar gebeurt." De 51-jarige oud-topschaatsster denkt ook dat de relatie van Leerdam bijdraagt aan haar popularitiet. "Het is natuurlijk een voordeel met wie je verkering neemt. Goed gedaan Jutta. Hij is een grote jongen in Amerika. Dat is een prachtig plaatje om te zien, zij twee." Hiermee doelt Timmer uiteraard op haar verloofde Jake Paul.

Geen World Cup in Hamar

Ondanks haar sterke optreden in Thialf, komt Leerdam niet in actie tijdens de vierde World Cup-wedstrijd in Hamar. In samenspraak met de KNSB kan zijn rust nemen ter voorbereiding op het OKT (olympisch kwalificaie toernooi) eind december. Haar plek op de 500 meter wordt in Noorwegen ingevuld door Suzanne Schulting en om de 1000 meter door Meike Veen.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.