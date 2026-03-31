Marijke Groenewoud is na een zwaar seizoen op vakantie in het Spaanse Calpe. Echter kan ze niet alleen maar op haar lauweren rusten. Samen met haar verloofde moet de conditie op peil gehouden worden.

Groenewoud kende een uitstekend schaatsseizoen met als prachtige afsluiter de Olympische Winterspelen. In Milaan. Ze was de Nederlandse schaatsster die op de meeste afstanden van start ging met de 1500 meter, de 3000 meter, de 5000 meter, de ploegenachtervolging en de mass start. Groenewoud was op die laatste twee onderdelen met meest succesvol. Ze haalde zilver met de ploegenachtervolging en goud op de mass start.

Echter beleefde Groenewoud nog een hoogtepunt na haar Winterspelen. Na de medailleuitreiking werd de schaatsster ten huwelijk gevraagd door haar vriend Mike Dogterom. Groenewoud zei ja en is nu verloofd met de wielrenner. De 25-jarige Dogterom rijdt voor amateurteam EULEN-AMENABAR en moet dus in Calpe zijn conditie op peil houden. Groenewoud gaat daarin met hem mee.

Op de fiets

Op haar Instagram deelt Groenewoud een video dat er lekker gefietst wordt tijdens de vakantie in de Spaanse plaats. Niet heel verrassend, want Calpe wordt gezien als een soort overwinteroord voor wielrenners. Het lijkt erop dat Groenewoud en haar verloofde Dogterom zelf op de fiets zitten, maar wie de andere twee metgezellen zijn van het stel is niet bekend.

Na de Olympische Winterspelen gaf Groenewoud in een interview echter nog aan dat ze vooral zou gaan kijken naar hoe haar verloofde Dogterom op de fiets zou stappen. "Mijn vriend vier uur op de racefiets, kan ik lekker aan het zwembad liggen. Ik denk dat het voor mij voornamelijk koffie drinken op het strand wordt. Of iets sterkers, nu mag het", vertelde Groenewoud tegenover het Algemeen Dagblad over haar vakantie onder de Spaanse zon. Toch lijkt het eropdat ze ook haar sport dus niet vergeet en de conditie lekker op peil houdt in Calpe.