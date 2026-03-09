Marijke Groenewoud kan na een lang seizoen met als afsluiter zilver op de WK allround eindelijk op vakantie. Broodnodig ook, want de topatlete geeft toe dat ze wel 'even klaar is met dat schaatsen'

Het was voor Groenewoud een bewogen seizoen. Dat begon met de World Cups en het Olympisch kwalificatietoernooi. Bij dat laatste evenement deed Groenewoud het uitstekend en sleepte ze op meerdere afstanden een startbewijs in de wacht. Onder andere op de 1500 meter, waar ze ten koste van Joy Beune naar de Winterspelen mocht. Zelfs op de 5000 meter kwam Groenewoud nog in actie. Daar had ze zich niet voor geplaatst, maar door het afzeggen van Bente Kerkhoff vanwege een pijnlijke rug kon ze alsnog meedoen.

Uiteindelijk duurde het op de Olympische Spelen in Milaan tot de laatste dag tot Groenewoud individueel eremetaal pakte. Ze had al zilver op de ploegenachtervolging, maar bij de mass start viel alles samen. Door ijzersterk werk van zichzelf en Kerkhoff pakte Groenewoud het goud. Na de medailleceremonie werd ze ook nog eens ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Afgelopen weekend gaf ze nog een keer alles op de WK allround. Groenewoud deed het uitstekend, maar werd tweede en moest de wereldtitel aan Ragne Wiklund laten.

'Ik ben wel even klaar met dat schaatsen'

Voor Groenewoud breekt nu ook een fijne periode aan: vakantie. De topschaatsster is enorm toe aan rust en zoekt direct na de WK het zonnetje op. Groenewoud vertrekt met haar vriend naar het Spaanse Calpe. Een gebied dat bekend staat als een oord waar veel fietsers naartoe gaan om te trainen. Echter zal men Groenewoud daar niet op de fiets gaan tegenkomen. "Mijn vriend vier uur op de racefiets, kan ik lekker aan het zwembad liggen", zo vertelt de Friesin tegenover het Algemeen Dagblad

Groenewoud heeft nogal wat andere ideeën van hoe ze haar vakantie wil gaan besteden. "Ik denk dat het voor mij voornamelijk koffie drinken op het strand wordt. Of iets sterkers, nu mag het", verklapt Groenewoud tegenover de Telegraaf. De olympisch kampioene zal in ieder geval gaan uitrusten en alles wat er gebeurd is in dit schaatsseizoen rustig op een rij zetten.