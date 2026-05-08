De ene sport is niet de andere niet, ook niet als ze beide te maken hebben met snelheid. Topshorttrackster Xandra Velzeboer werd daar tijdens een training mee geconfronteerd en noemt die ervaring 'vernederend'.

Velzeboer heeft een droomseizoen beleefd. BIj de Olympische Winterspelen in Milaan greep ze goud op de 500 en 1000 meter, waarna ze bij de WK shorttrack wederom toesloeg op de kortste afstand en ook met de Nederlandse vrouwenploeg de sterkste bleek op de relay.

De in Culemborg geboren kampioene wil ook komend seizoen weer schitteren en trok er daarom in de buitenlucht op uit om haar conditie op peil te houden. Ze ging rennen.

Vernederende ervaring

De schaatsbeweging lijkt, zowel op de langebaan als bij het shorttrack, voor de leek veel weg te hebben van een rennende beweging. Ook trainen schaatsers dikwijls op de fiets, wederom een beweging waarbij het vooral vanuit de benen moet komen. Dan kom je al snel tot het idee dat 's werelds beste schaatsers automatisch ook een aardig potje kunnen hardlopen.

Maar die overgang van ijs naar asfalt blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Vrijdag postte Velzeboer een story op Instagram met beelden van een rondje rennen. Haar tekst is: "Rennen is voor mij een vernederende ervaring". Kennelijk ging het niet zo soepel en snel als de zus van Michelle Velzeboer had gewenst.

Dikke benen

Topschaatser Marcel Bosker deed onlangs mee aan de marathon van Rotterdam en in de aanloop daarvan legde hij uit waar voor hem de moeilijkheid schuilt bij het hardlopen. Bij zijn eerste trainingen merkte hij al snel dat zijn benen niet bestand waren tegen de klappen die rennen op asfalt opleveren.

©Instagram Xandra Velzeboer

"De eerste paar keer was ik na 3 kilometer helemaal gesloopt", aldus de regerend Nederlands allroundkampioen. "Mijn benen waren te dik." Maar hij zette door, vertrouwde op zijn aanpassingsvermogen en vond een soepele tred. Dat laatste kan een heerlijk gevoel opleveren: "Hardlopen kan je iets geven wat je niet voelt op het ijs. Als je een goede dag hebt, voelt het alsof je zweeft en denk je nergens meer over na."

Schaatsers die gaan hardlopen

Ook voormalig schaatstoppers als Sven Kramer, Erben Wennemars en Thomas Krol zijn fanatieke hardlopers geworden. Ook zij waren in Rotterdam present.

