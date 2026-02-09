Nog voordat Jutta Leerdam haar eerste meters heeft gemaakt op de Olympische Spelen in Milaan, zorgt de Nederlandse topschaatsster al voor flinke ophef. Haar aankomst per privéjet leidde tot veel discussie, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast staan tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As pal achter Leerdam.

“Er is al zoveel over gesproken”, begint ex-tophockeyster Van As. “Leerdam moet gewoon lekker zelf weten wat ze doet.” Hoog sluit zich daar volledig bij aan. “Er is inderdaad veel opschudding rondom Leerdam. Ze kwam natuurlijk met een privéjet aan en daar had iedereen meteen een mening over.”

'Laat die meid lekker'

Hoog vervolgt: “Heel veel mensen vonden dat niet kunnen. En dan denk ik: ja jongens, laat die meid lekker. Het is niet dat zij in een team speelt. Het is ook niet zo dat alle sporters tegelijk vanuit TeamNL naar Milaan vertrokken. Iedereen heeft zijn of haar eigen vervoer en eigen planning.”

“De een komt halverwege het toernooi, de ander een week van tevoren. De een gaat met de trein, de ander met het vliegtuig. Zij gaat met een privéjet. Ja, ze plaatst daar veel over, want dat is Jutta Leerdam. Ze denkt ook aan haar eigen marketing tijdens zo’n toernooi en vindt het leuk om actief te zijn op social media. Jongens, waar bemoeien we ons mee? Dat is toch alleen maar fijn? Zij komt lekker uitgerust aan in Milaan”, zegt Hoog stellig.

'Opgepropt in een Transavia-vliegtuigje'

Van As haakt in: “Maar even over die privéjet: Mathieu van der Poel vliegt toch ook met een jet? Max Verstappen ook. Laat die mensen lekker. Bemoei je er niet mee.” Hoog nuanceert nog: “Ik zou het begrijpen als het in teamverband was.” Waarop Van As cynisch reageert: “Hadden ze het raar gevonden als wij met een privéjet waren gegaan?” Hoog denkt terug aan de Spelen van 2012 en lacht: “Wij in een jet naar Londen en de rest van het team opgepropt in een Transavia-vliegtuigje.”

“Dan snap ik de kritiek wel”, vervolgt Hoog. “Zeker als je het ook nog eens zou delen. Maar dit is een individuele sporter. Laat haar lekker. Het is wel weer typisch Hollands om hier zo’n punt van te maken. Ze moet gewoon zelf weten wat ze doet.”

Leerdam in actie

Maandag om 17.30 uur begint de 1000 meter. Leerdam schaatst in de vijftiende en laatste rit tegen de pittige tegenstander Miho Takagi. Suzanne Schulting mag het gelijk in de eerste rit opnemen tegen de Italiaanse Maybritt Vigl en Femke Kok moet net als Leerdam even wachten tot ze aan de bak mag. In de dertiende rit staat ze naast de Amerikaanse Brittany Bowe.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de sportweek. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Spelen in Milaan, met onder meer aandacht voor de harde crash van skifenomeen Lindsey Vonn en de teleurstellende prestaties van de Nederlandse schaatsers. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.