Olympisch schaatskampioene (29) krijgt 'verlossende' diagnose: 'Ik ben niet gek'

Esmee Visser ging door een diep dal. Na haar sensationele gouden medaille op de Olympische Winterspelen van 2018 kreeg ze last van haar lichaam. Liefst 3,5 jaar zocht ze naar een oplossing. Alle doktoren verklaarden haar 'voor gek' omdat ze niks konden vinden, maar nu is ze opgelucht dat ze niet opgaf en uiteindelijk een verlossende diagnose kreeg.

Mentaal kreeg ze het na haar gouden medaille op de 5000 meter zwaar. Ze moest haar status waarmaken, werd geleefd, maar kampte ondertussen met pijn aan haar been en later in haar onderrug. "Er werd mij verteld dat de pijn voortkwam uit mijn mentale klachten. Ik moest daaraan werken", zegt ze in gesprek met schaatsen.nl.

'Ik was nog niet toe aan stoppen'

Diverse onderzoeken, ook die ze online zelf deed, leidden tot niks. “Deze klachten hadden geen mentale oorsprong. Ze belemmerden zelfs mijn dagelijkse leven. Ik kon niet meer normaal lopen of slapen. Voor mij is het nooit een vraag geweest of we het probleem moesten verhelpen, want ik had er ook buiten het sporten last van. Bovendien was ik nog niet toe aan stoppen.”

'Ik ben niet gek'

Na 3,5 jaar knokken voor duidelijkheid vertelde een specialist uiteindelijk dat ze een scheur in haar 'labrum' had, de ringvormige kraakbeenrand aan de kom van de heup. “Een enorme opluchting”, zo omschrijft Visser de diagnose. “Ik ben niet gek, het is inderdaad geen mentaal probleem. Qua conditie was ik afgelopen winter bijna beter dan ooit, maar ik ben ergens door belemmerd.”

'Mezelf in bescherming nemen'

Inmiddels is de behandeling geweest en herstelt Visser al een maand. Ze heeft naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan. “Voor het herstel staat normaal tussen de vijf en negen maanden. Waarschijnlijk mis ik de eerste wedstrijden van het seizoen. Ik probeer mezelf in bescherming te nemen, maar ben ook optimistisch ingesteld en hoop dit kalenderjaar nog aan de start te staan."

'Ik wil niet balen'

Terugkijken wil Visser niet meer. “Het was een moeilijke tijd met veel onzekerheid. Maar ik wil niet balen dat we deze operatie ook drie jaar geleden al hadden kunnen doen. Ik richt me op de toekomst.”