Grote zorgen om Nederlandse schaatsster door 'vreselijke' blessure: 'Dat kan ik me niet voorstellen'

Esmee Visser deelde afgelopen week heftig nieuws. De schaatsster, die in 2018 nog olympisch kampioen werd op de 5000 meter, moest namelijk een flinke operatie ondergaan en dat wekt medelijden op bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Hoog en Van As bespreken het heftige nieuws rond de schaatsster in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast. De olymipsche titel van Visser staat bij Hoog nog scherp op het netvlies: "Daarna heeft ze nog twee, drie jaar geschaatst en is ze volledig uit beeld geraakt door een slopende blessure."

Nederlandse schaatsster ondergaat ingrijpende operatie na jaren vol pijn: 'Onmogelijk om normaal te leven' Een heftig bericht uit de schaatswereld. Voormalig olympisch kampioene Esmee Visser is geopereerd aan een pijnlijke aandoening. Al jaren werden haar leven en carrière belemmerd door het kwetsuur.

Visser had al 3,5 jaar pijn aan haar heup en nu is duidelijk dat het komt door een scheur in het kraakbeen. "Na heel veel onderzoeken zijn ze er eindelijk achter wat het precies was. Ze moet maanden herstellen en dan nog revalideren. Dus of we haar ooit terug gaan zien op het ijs dat is een groot vraagteken", vertelt Hoog.

"Als hobbyist misschien", denkt Van As met haar mee. Haar voormalig teamgenote heeft weinig vertrouwen in een terugkeer tussen de beste rijdsters: "Ik kan me niet voorstellen dat ze weer in de top mee gaat doen." Van As probeert de moed er ondertussen in te houden: "Je weet het niet."

Visser was een schaatsster die bij Hoog altijd in het oog sprong: "Ik vond het altijd wel grappig, want zij is redelijk lang. Super iel en slank, maar toch wel die vijf kilometer als een debiel schaatsen. Haar bouw is zo anders dan andere schaatssters."

Volgens de twee tophockeysters is een terugkeer aan de schaatstop wel het laatste waar ze op dit moment aan moet denken. "Voor haar is het belangrijkste dat ze pijnvrij kan bewegen", zegt Van As. Hoog sluit zich daarbij aan: "Ze heeft niet kunnen leven de afgelopen jaren, omdat ze zoveel pijn had." "Hoe vreselijk is dat?", sluit Van As vol medelijden af.

