Jutta Leerdam en Femke Kok zijn de grote favorieten namens Nederland op de 1000 meter, maar met Suzanne Schulting staat er maandag nog een grote naam aan de start bij de Olympische Winterspelen. Ex-topschaatsster Marianne Timmer denkt dat Schulting weleens kan gaan verrassen in Milaan.

Schulting hoeft weinig geduld te hebben, want ze komt maandag al in de eerste rit in actie tegen de Italiaanse Maybritt Vigl. De topschaatsster boekte dit seizoen weinig aansprekende resultaten, maar slaagde er bij het OKT wel in om een ticket voor de Spelen in de wacht te slepen.

Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat Schulting dan ook juist iemand is om bij dit soort wedstrijden rekening mee te houden. "Het is een killer. Zij heeft wel dat wondertje nodig om boven zichzelf uit te stijgen. En dan zou ze zomaar kunnen aankloppen voor een bronzen medaille misschien. Dit is niet iemand die heel snel breekt op een moment dat het moet."

Schulting kan onbevangen rijden

Dat Schulting al meteen aan de beurt is, kan ook in haar voordeel zijn: "Ze kan onbevangen rijden, want ze rijdt in rit één. Dus ze heeft niet de druk dat ze allerlei goede tijden ziet. Gas erop en we zien het wel."

De drievoudig olympisch kampioene, die in 1998 en 2006 goud won op de 1000 meter, vindt Schulting een goede indruk maken op de trainingen en verwacht dan ook dat ze de lat hoog gaat leggen voor de andere rijdsters: "Het ziet er allemaal goed uit. Je ziet niet dat ze dat zoekende is, helemaal niet. Zij is iemand die boven zichzelf uit kan stijgen. Ze gaat een goede tijd neerzetten en dan wordt het halverwege spannend wat er gaat gebeuren, want de betere schaatsers zitten na de dweil."

Kok en Leerdam laat in actie

Waar Schulting al vroeg in actie komt, zijn de twee andere Nederlandse schaatssters pas laat aan de beurt. Kok rijdt in de dertiende rit tegen de Amerikaanse Brittany Bowe en Jutta Leerdam neemt het in de slotrit op tegen titelhoudster Miho Takagi.

