Suzanne Schulting gaat als enige Nederlandse op de Olympische Winterspelen uitkomen op zowel de langebaan als het shorttrack. De topschaatsster liet in het verleden zien dat ze altijd presteert op de Spelen en ex-topschaatsster Marianne Timmer verwacht dat ook in Milaan.

Timmer krijgt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de stelling voorgelegd dat Schulting op zowel de langebaan als bij het shorttrack gaat verrassen, maar dat gaat haar iets te ver. "Ik denk dat ze eigenlijk dan wel op het shorttrack gaat verrassen. Ze staat er heel goed voor en het is een killer."

'Dat is best wel lastig'

Toch is ze wel benieuwd hoe het straks in Milaan zal gaan aangezien ze de afgelopen twee jaar nauwelijks een shorttrackwedstrijd reed en nu ineens weer onderdeel is van de ploeg. Nog voordat de selectie bekend werd, gaven meerdere shorttracksters tussen de regels door aan dat ze niet per se op Schulting in het team zaten te wachten en ook bondscoach Niels Kerstholt liep niet bepaald de polonaise dat de selectiecommissie haar aan de ploeg toevoegde.

"Er is natuurlijk ook al heel veel gebeurd in het voortraject", erkent Timmer. "Jaren geleden al dat Jeroen Otter weg ging als coach. Er komt een nieuwe (Kerstholt, red.) en daar heeft ze nog mee geschaatst, dus dat is gewoon best wel lastig. Maar ze is volwassener geworden. Het is een topper en absoluut een killer in haar hoofd."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud:

Romantische gedachte

Schulting komt in Milaan op de langebaan uit op de 1000 meter en daar heeft Timmer nog wel haar twijfels bij. Ze verwacht dan ook meer op de baan die een stuk korter is. "Die 1000 meter is nog net niet genoeg, maar ik denk dat zij op het shorttrack echt gigantisch gaat uithalen."

Het zou wel eens groot feest kunnen worden in dat geval voor Schulting, want haar vriend Joep Wennemars komt in Milaan bij het langebaanschaatsen op drie afstanden uit. Timmer droomt alvast van het scenario dat ze allebei Milaan verlaten met een olympisch plak: "Dat zou heel romantisch zijn."

