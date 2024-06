'Ik raakte in een depressie': hoe schaatsteam IKO een Canadese schaatser (25) redde

Schaatsteam IKO heeft een belangrijke rol gespeeld in de wedergeboorte van Tyson Langelaar. De 25-jarige Canadese schaatser zat in een depressie en dankzij het Nederlandse team klimt hij zich weer een weg uit de put.

Langelaar is geen Nederlander, zoals zijn achternaam wellicht zou doen vermoeden. Zijn opa en oma groeiden op in Nederland, maar trokken naar Canada. Meer dan 'opa', 'oma' en 'dankjewel' kan hij niet zeggen. Toch voelde hij zich de afgelopen maanden in Nederland als een vis in het water. En dat had hij nodig.

'Mentaal was dat een klap'

Langelaar belandde in het najaar van 2023 in een vicieuze cirkel. "Tijdens de races ontbrak bij mij het zelfvertrouwen. In deze sport is dat cruciaal. Als je niet in jezelf gelooft, komen de snelle tijden ook niet. Ik had zoveel werk verzet in de zomer en toch was ik niet goed genoeg voor de World Cups. Mentaal was dat een klap", zegt hij tegen schaatsen.nl.

'Ik kwam in een depressie terecht'

“Door de mindere resultaten verloor ik de liefde voor het schaatsen, wat mijn prestaties weer niet ten goede kwam.” Langelaar raakte steeds verder in gevecht met zichzelf. “Ik kwam in een depressie terecht. Jarenlang trainde ik elke dag, maar afgelopen winter wilde ik liever in bed blijven liggen. Waren al die trainingen het wel waard? Een paar weken voor het einde van de winter besloot ik mijn schaatsen op te bergen. Ik moest resetten. Eerst fysiek en mentaal gezond worden voordat ik me kon focussen op een nieuw seizoen.”

Langelaar ging op zoek naar nieuwe impulsen en greep alles aan om zijn gedachten te kunnen verzetten. Toen kwam Team IKO om de hoek kijken. Via schaatscoach Erwin ten Hove kwam de Canadees in Nederland, het land van zijn opa en oma, terecht. "Erwin wist waar ik de afgelopen maanden doorheen was gegaan en hij stelde voor dat ik een paar weken bij zijn Team IKO zou aansluiten om in een nieuwe omgeving te trainen."

'Leuk om nieuwe vrienden te maken'

Hij mocht in het appartement van de Belgische langeafstandspecialist Bart Swings verblijven. Zijn tijd hier in Nederland doen hem goed. "In Calgary kost het me een half uur om de stad te verlaten, in Heerenveen ben ik binnen vijf minuten in de natuur. Het is fijn hier in een nieuwe omgeving. Vanaf de eerste dag voel ik me op mijn plek. IKO is een team met veel talenten. Anderen ken ik al van het World Cup-circuit. Het is leuk bekende gezichten te zien en nieuwe vrienden te maken."