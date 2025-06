Esmee Visser heeft na een zware periode van fysieke én mentale strijd haar focus verlegd. Niet alleen op het ijs, maar ook daarbuiten is haar blik scherp: op duurzaamheid, milieu en de rol die sporters daarin kunnen spelen. Maar dat schuurt soms met haar eigen sport.

In haar werk als omgevingsmanager en adviseur duurzaamheid bij het Friese ingenieursbureau Schmidt kijkt ze dagelijks naar manieren om projecten klimaatvriendelijker te maken. "Ik ben nu bezig met een klimaatlandschap in de gemeente Waadhoeke, waarin we duurzame energie willen opwekken mét natuurinclusiviteit. Je gaat echt anders naar de buitenwereld kijken", zegt Visser in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Tegelijkertijd weet ze dat haar eigen sport bepaald niet klimaatneutraal is en dat vindt ze flink lastig. "Ik heb de afgelopen jaren wel gestruggeld met: hoe moet ik me uitspreken? Want ik schaats wél en dat is niet heel duurzaam.” Toch wil ze zich niet laten verlammen door dat dilemma. “Ik wil niet de activist worden. Ik wil iemand zijn die ook met oplossingen komt.”

Daarbij wil ze het liefst zo constructief mogelijk zijn. “Ik doe nu ook bij NOC*NSF een cursus om je als sporter uit te spreken over duurzaamheid. Dat past supergoed bij mij. Maar ik wil wél iemand zijn die dingen in beweging zet, iemand die niet alleen roept dat het slecht is.”

Het is een zoektocht die verder gaat dan haar baan of sportcarrière. “Ik baal wel heel erg van hoe de samenleving is versplinterd en uit elkaar dwarrelt. Dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Ik denk: we moeten het samen doen. Sport verbroedert. En ik heb een platform door het schaatsen. Dan moet ik dat ook gebruiken.”

Dat doet ze ook concreet. “Ik heb zóveel kleding gekregen in mijn carrière. Die wil ik niet laten verstoffen in een kast of naar de stort brengen. Ik wil die gaan doneren aan kinderen die geen geld hebben om sportkleding te kopen. Iedereen moet kunnen sporten.”

Olympisch schaatskampioene (29) krijgt 'verlossende' diagnose: 'Ik ben niet gek' Esmee Visser ging door een diep dal. Na haar sensationele gouden medaille op de Olympische Winterspelen van 2018 kreeg ze last van haar lichaam. Liefst 3,5 jaar zocht ze naar een oplossing. Alle doktoren verklaarden haar 'voor gek' omdat ze niks konden vinden, maar nu is ze opgelucht dat ze niet opgaf en uiteindelijk een verlossende diagnose kreeg.

Visser is onderaan de streep niet roomser dan de paus, iets wat ze zelf beseft. “Nee, ik leef niet volledig energieneutraal. Ik heb vroeger ook gevlogen. Iedereen begaat fouten voor het milieu. Maar wat je wél kunt doen, dat moet je doen.”

En het schaatsen? Dat blijft trekken. “Ik ben nog altijd overtuigd: als ik weer vrij kan bewegen en plezier heb, zit er nog hartstikke veel in het vat.” Maar of het straks op duurzaam ijs is of niet, blijft voorlopig nog even de vraag. Wel is duidelijk: Esmee Visser heeft haar koers gevonden, op én buiten het ijs.

In een nieuwe aflevering van de schaatspodcast van Sportnieuws.nl schuift Esmee Visser aan. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.