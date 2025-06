Schaatsster Esmee Visser kampte jarenlang met een mysterieuze blessure. Nu weet de olympisch kampioene van 2018 eindelijk wat er aan de hand was.

Ze is overtraind geweest, heeft mentaal in een diep dal gezeten, maar de laatste jaren kampte Esmee Visser met mysterieuze klachten die ze niet kon plaatsen. Afgelopen schaatsseizoen werd ze ook nog eens ziek, waardoor ze zich niet plaatste voor het NK afstanden. “Toen kwam voor mij echt het besef: wat ben ik eigenlijk aan het doen? We konden de oorzaak niet vinden, het was een beetje onverklaarbaar”, zo blikt ze terug in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Artsen konden de aanleiding niet vinden, dus begon ze zelf met zoeken, vertelt ze. “Ik ben toen zelf onderzoek gaan doen. En ja, je komt dan echt in de wirwar van het internet terecht, wat niet per se heel goed is. Op een gegeven moment dacht ik: dit klopt echt niet.” Uiteindelijk kwam de doorbraak. “Ik wilde dit verder laten onderzoeken. Ik heb een second opinion in het ziekenhuis in Zwolle gehad. Daar kreeg ik een MRI met contrastvloeistof.”

'Je hebt een zwak hoofd'

Haar arts was onder de indruk van wat hij aantrof, vervolgt ze. “De arts zei: ‘Wat wij aantroffen, dat was niet niks.’ Dus het is best wel knap wat ik daarmee nog heb kunnen doen. Maar ja, dat is het hoofd hè. Dat is het sterke hoofd dan weer”, zegt ze, verwijzend naar de wilskracht waar ze de afgelopen jaren op heeft doorgereden. “Dat is zo tegenstrijdig, het idee van: je hebt een zwak hoofd en het is mentaal. Maar het is juist niet mentaal gebleken, dat ik drie jaar met zoiets heb kunnen doorgaan.”

Voor de buitenwereld kwam haar beslissing om te opereren als een shock. “Ze reageerden dan echt zo van: ‘Oh, wat erg. Ga je dan echt die operatie doen? Moet je daar niet over nadenken? Ik heb het thuis eigenlijk ook zo min mogelijk proberen te uiten. Ik dacht: ja, dat is allemaal verspilde energie. Maar ik heb er zó veel last van gehad. Ik had er gewoon in het dagelijks leven en met slapen op een gegeven moment ook last van. Dat is gewoon niet gezond.”

'Ging er alleen maar langzamer van schaatsen'

Dat er überhaupt geopereerd kon worden kwam door de vasthoudendheid van Esmee en de vaststelling van de dokter in Zwolle wat er nou echt aan de hand was. “Door de contrastvloeistof kon het labrum goed in beeld worden gebracht en bleek dat daar gewoon een hele scheur in zat”, vertelt ze en legt uit wat dat precies inhoudt. “Je hebt je heupkom en je heupgewricht, en dat beweegt in elkaar. Maar daartussen heb je eigenlijk een soort van stootkussen. Dat is het labrum. Eigenlijk een meniscus, maar dan van je heup. En die is dus gescheurd en hing aan twee flappen eigenlijk een beetje erbij. Die zorgen voor veel irrtaties.”

Esmee kijkt intussen terug met gemengde gevoelens. “Ik ging daar eigenlijk alleen maar langzamer van schaatsen. Maar achteraf ben ik best wel trots op hoe hard ik nog heb geschaatst met deze blessure. En nu, na de operatie, voelt ze vooral opluchting. “Ja, eigenlijk wel. Het is echt een bevrijding.”

