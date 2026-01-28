Het schaatsbloed stroomt door de aderen van de familie Wennemars. Vader Erben is meervoudig wereldkampioen, zoon Joep heeft een wereldtitel op zak en opa is erelid van de schaatsbaan in hun woonplaats Dalfsen. En dan is er ook nog Niels, die in zijn jonge jaren motorcross deed. "Soms dacht ik: waar is het mis gegaan?", vraagt zijn vader hardop af.

Wennemars heeft één zoon die in zijn voetsporen aan het treden is: Joep, wereldkampioen op de 1000 meter en binnenkort te bewonderen op de Olympische Spelen. Niels, het jongste kind, wist vroeger niet zo goed wat hij wilde en probeerde van alles. Waaronder dus motorcross. "Dat is geen grapje hoor", spreekt moeder Renate uit ervaring.

"Sta je de hele dag langs die baan. En dat lawaai...", schetst de oud-schaatser, terwijl hij zijn handen voor zijn oren houdt en een motorgeluid nadoet. "Wij hebben weekenden lang langs de crossbaan gestaan", zegt Renate in Frans & Mariska, Stellen op de Proef. Wennemars vertelt dat hij het ook wel leuk vond. "Maar soms dacht ik ook wel eens: waar is het mis gegaan, welke afslag heb ik gemist?”

Gevaarlijke sport

"Hij is een aantal keer afgevoerd met de ambulance. Het is natuurlijk niet zonder gevaar. Op een gegeven moment vertelde Niels ons: 'Als ik in de lucht hang, dan weet ik ook niet waar ik ga belanden'", herinnert Renate zich. Dat zijn geen fijne woorden om te horen als een ouder.

"Dat was het verschil tussen hem en alle andere jongetjes, die vanaf hun vijfde al op zo’n ding zaten. Zij deden het op intuïtie, hij deed het op lef. Hij is nergens bang voor en hij houdt gewoon van die adrenalinekick", aldus de moeder van het gezin. De jongste Wennemars belandde ook een paar keer in het ziekenhuis, onder meer met een gebroken knie. "Dat had hij er niet voor over", vertelt zijn moeder, waarna het over was met de pret.

Grote droom van Wennemars

Tot groot genoegen van Wennemars, die nog sportieve ambities heeft. "Het idee is dat als ik 65 ben, dan wil ik met mijn kinderen bijvoorbeeld de marathon van New York lopen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Maar dan is wel het idee dat ik de langzaamste ben. Dan moet ik niet met Niels gaan die zijn knieën kapot heeft en niks meer kan", is hij van mening.

Afgelopen weekeinde voltooiden vader en zoon nog een Hyrox Duo in Amsterdam. Zoon Joep is zich druk aan het voorbereiden op de Olympische Spelen, waar hij in actie komt op de 500, 1000 en 1500 meter.