Kjeld Nuis en Femke Kok hopen de komende weken te schitteren op de Olympische Winterspelen, maar hebben voordat het toernooi echt losbarst al van zich doen spreken. De twee topschaatsers van Team Reggeborgh hebben in Nederland namelijk een bijzondere samenwerking gestart.

De twee slaan de handen ineen met het Nederlandse bedrijf Upfront, dat onder meer sportvoeding maakt en alledaagse supermarktproducten die zo 'clean' mogelijk op de markt komen. Het bedrijf gaat nu dus in zee met 36-jarige Nuis en 25-jarige Kok en is daar maar wat trots op.

'Onwerkelijk om te schrijven'

"Dit voelt onwerkelijk om te schrijven", zo laat het Rotterdamse bedrijf weten via Instagram. "Maar Upfront betreedt vanaf vandag officieel de wereld van de topsport. We hadden het hier 6 jaar geleden al over, en nu is het zo ver. Een samenwerking met twee hele grote namen in de schaatswereld. Kjeld Nuis en Femke Kok. Welkom bij Upfront!!"

Nuis boekte al een hoop successen in zijn schaatscarrière. Hij won driemaal olympisch goud en doet deze Spelen mee aan de 1000 en 1500 meter. Op 36-jarige leeftijd hoopt hij nog een medaille aan zijn uitgebreide prijzenkast toe te voegen. Kok is topfavoriete voor goud op de 500 meter. Ook doet ze mee aan de 1000 en 1500 meter, waar ze ook kanshebster is voor medailles.

Ze worden natuurlijk in Milaan gesteund door familie, vrienden en geliefden, maar ook door hun nieuwe sponsor. "Volgende week zijn ook wij aanwezig in Milaan, om onze atleten aan te moedigen en toe te juichen!"

Druk schaatsprogramma

Kok komt maandag 9 februari voor het eerst in actie op de 1000 meter. Twee dagen later doet Nuis hetzelfde op dezelfde afstand. Voor Kok is het later die week (zondag 15 februari) de belangrijkste dag van de Spelen, want dan rijdt ze als topfavoriete de 500 meter. Op donderdag 19 februari is de 1500 meter voor mannen met Nuis, een dag later de 1500 met onder meer Kok.