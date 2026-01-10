De Olympische Winterspelen beginnen volgende maand en daar zullen Nederlandse toppers er alles aan doen om olympisch goud te bemachtigen. Natuurlijk draait het om de medailles, maar een titel brengt ook een mooi geldbedrag met zich mee. En door een veelbesproken besluit is het voor Nederlanders ook de laatste keer dat ze kans maken op een smak geld.

Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen deelt NOC*NSF altijd een zogeheten medaillebonus uit. Topsporters die een medaille bemachtigen worden daarvoor beloond met een flink geldbedrag wat een mooi extraatje is bovenop de medialle.

Goud levert 30.000 euro op

Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune, Jenning de Boo, Joep Wennemars en al die anderen kunnen zich dus rijk rekenen met een medaille. Een gouden plak levert immers 30.000 euro op. Daarnaast is een zilveren medaille 15.000 euro waard en levert ook brons een leuk bedrag op: 7500 euro. Overigens is 30.000 euro ook het maximale bedrag. Meerdere gouden plakken leveren dus niet een nog hoger bedrag op.

Elke keer reserveerde de sportkoepel daar miljoenen euro's voor in aanloop naar de Zomer- en Winterspelen, maar daar komt nu een eind aan. Op deze Winterspelen is de bonus voor de laatste keer te verdienen. Vanaf de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles levert een medaille geen extra geldbedrag meer op.

Volgens NOC*NSF is het systeem niet meer te verdedigen en kan het geld beter aan andere dingen besteed worden, zoals begeleiding en talentontwikkeling. Het besluit werd afgelopen zomer wereldkundig en toen gaf de directeur topsport André Cats wel aan het een lastige beslissing te vinden.

Veel discussie over bonussen

Het is immers niet zo dat alle topsporters een royaal salaris. "Het gaat ons vooral aan het hart voor winnaars in sporten waar nauwelijks sponsorcontracten zijn. Veel topsporters leven van een minimun, omdat ze voorrang geven aan hun topsportcarrière." De keuze kwam dan ook op veel kritiek te gaan, onder meer van de atletencommissie. Ook ex-topsporters als Naomi van As, Ellen Hoog en Marianne Timmer spraken zich bij Sportnieuws.nl uit over de kwestie.

De aankomende Olympische Winterspelen en de Paralympische Winterspelen zijn dus de laatste toernooien waar zulke bonussen worden uitgekeerd aan de Nederlanders. De Olympische Winterspelen beginnen op 6 februari en duren ruim twee weken, tot 22 februari. De Paralympische Spelen beginnen enkele weken later: van 6 maart tot en met 15 maart.

