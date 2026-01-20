Op de EK shorttrack draaide het afgelopen weekend in Tilburg vooral om de wedstrijden, maar toch maakte een moment na afloop van het toernooi veel indruk. Shorttrackicoon Sjinkie Knegt nam zondag namelijk afscheid van het publiek en hield het daarbij niet droog. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vonden dat bijzonder om te zien.

Nederland domineerde de EK shorttrack door maar liefst zeven van de negen gouden medailles te pakken. Met de vorm van de Nederlandse ploeg zit het dus wel goed in aanloop naar de Olympische Winterspelen van Milaan. Daar had Knegt graag zelf nog aan meegedaan, maar door een bilblessure zit dat er niet in en daarom koos hij ervoor om vorige maand een punt achter zijn loopbaan te zetten.

'Het is sneu voor hem'

Knegt werd zondag na afloop van het EK in het zonnetje gezet en de tranen vloeiden daarbij rijkelijk bij het 36-jarige shorttrackicoon. "Dat was best emotioneel, hij ging speechen en moest huilen. Hij liet lekker zijn tranen gaan", vertelt Hoog in de wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl met Naomi van As. Hoewel het een mooi afscheid was, zat er volgens Hoog ook een wat minder randje aan. "Het is sneu voor hem, omdat hij graag nog naar Milaan wilde gaan."

Volgens de ex-hockeyster bestaat er echter geen enkele twijfel over hoe groot Knegt is: "Hij heeft het shorttrack met Suzanne Schulting en Jorien ter Mors op de kaart gezet in Nederland. Hij gaf ook aan dat er in het begin niemand zat en nu zaten er allemaal mensen waar hij geen weet van heeft. Daar is hij verantwoordelijk voor." Van As sluit zich daarbij aan en noemt Knegt 'de grondlegger' van de populariteit van shorttrack in Nederland.

Boegbeeld Knegt

Knegt leek enkele jaren geleden al zijn loopbaan te moeten beëindigen na een ongeluk bij het aansteken van de houtkachel. De shorttracker liep daarbij hele ernstige brandwonden op en lag wekenlang in het ziekenhuis. "Het is sneu dat hij zijn carrière heeft moet beëindigen door een blessure, maar het is insane knap dat hij terug is gekomen na dat incident", vertelt Hoog.

Van As steekt daarop ook nog even de loftrompet over Knegt: "Hij is een boegbeeld, de eerste Nederlandse shorttracker die een medaille heeft gepakt op de Olympische Spelen. Het is gewoon waanzinnig. Hij blijft een boegbeeld en shorttrack blijft wel altijd onderdeel van zijn leven."

Beluister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de Australian Open, de onrust rond Suzanne Schulting en de chaos op de Afrika Cup. Daarnaast wordt ook een opmerkelijk interview met Joy Beune voorbij. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: