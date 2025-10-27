De Internationale Schaatsunie (ISU) is een onderzoek gestart naar twee Chinese kunstschaatsers. Aanleiding: ze werden gezien met een speelgoedraket.

Afgelopen weekend vond de Cup of China plaats, een prestigieuze wedstrijd in het kunstschaats Grand Prix-circuit. Onder de deelnemers bevonden zich Ren Junfei en Xing Jianing, de kersverse nationale kampioenen van China en zilveren medaillewinnaars op de Aziatische Winterspelen van dit jaar.

Raket

Nu hun optreden moesten de kunstschaatsers in de zogenoemde kiss and cry-zone wachten op hun scores. Terwijl Junfei en Jianing daar zaten, lag er naast hen een grote knuffel in de vorm van een raket met het opschrift 'DF-61'. De raket werd kort omhooggehouden door de atleten en een coach, waarna de raket op de schoot van Jianing werd gelegd.

De DF-61 is een nieuw landgebonden intercontinentaal ballistisch raketsysteem van de Chinezen. Deze kan kernwapens dragen en werd vorige maand onthuld tijdens een militaire parade.

Onderzoek

Gezien de fragiele geopolitieke situatie en de toenemende conflicten van de laatste tijd, heeft de Internationale Schaatsunie besloten het incident te onderzoeken.

"De ISU is zich ervan bewust dat een ongepast pluchen speeltje tussen de door toeschouwers op het ijs is gegooid door toeschouwers na een optreden tijdens de ISU Figure Skating Grand Prix Cup of China op 25 oktober", liet de organisatie zondag per e-mail weten aan persbureau Associated Press.

"De knuffel werd daarna vastgehouden door de schaatsers die net hadden opgetreden. De ISU betreurt het incident en zal het verder onderzoeken", sloot de bond af.

Junfei en Jianing eindigden als achtste van de tien paren in de competitie, die werd gewonnen door Madison Chock en Evan Bates uit de Verenigde Staten.