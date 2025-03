Ongemakkelijk moment voor Nederlandse topschaatser die met Sven Kramer op het podium stond: 'De paniek sloeg toe'

Jan Blokhuijsen (35) heeft liefst vier olympische medailles achter zijn naam staan, waarvan één gouden. De voormalig topschaatser heeft juist aan die plak een 'chaotische' en 'hilarische' herinnering, toen hij met Sven Kramer op het podium stond bij de Olympische Spelen.

In 2014 kwam alles samen voor Blokhuijsen. Hij won in dat jaar zijn enige goud op het EK allround, werd tweede op het WK allround (zijn beste prestatie) en pakte zilver op de 5000 meter bij de Olympische Spelen, zijn enige individuele medaille. Het was ook het jaar dat hij samen met Kramer en Koen Verweij goud won bij de ploegenachtervolging.

Terug naar die 5000 meter. TeamNL leverde op die afstand een volledig Nederlands podium af: Kramer op één, Blokhuijsen op twee en Jorrit Bergsma op drie. Zij werden dan ook met zijn drieën gehuldigd in Sochi. Kramer was goed voorbereid en had zijn juiste kostuum voor de ceremonie meegenomen, voor Blokhuijsen was zo'n succes iets minder vanzelfsprekend.

'Een tent van een kledingstuk'

Hij dacht dan ook nog wel even tijd te hebben om na de race zijn juiste trainingspak op te halen. Dat bleek niet het geval. "Ik moest me snel omkleden voor de huldiging en had mijn officiële snow-broek niet bij me… Shit wat nu?", legt Blokhuijsen uit bij Schaatsen.nl. "De paniek sloeg toe."

"Gelukkig had onze fysiotherapeut Zoran Radmilovic wel een extra broek bij zich." Daarmee was het probleem niet verholpen. De fysiotherapeut was namelijk bijna twee meter lang en daarmee een stuk groter dan Blokhuijsen (1,84 meter). "Zijn broek was gigantisch, een tent van een kledingstuk. Terwijl de rest van het team er strak en professioneel uitzag, stond ik daar in een broek die veel te groot was."

Behoorlijk ongemakkelijk

Blokhuijsen en zijn team probeerden het nog op te lossen met veiligheidsspelden, maar dat was niet te doen. Hij voelde zich dan ook behoorlijk ongemakkelijk op het podium, legt hij jaren later uit.

"Het was lastig om te genieten van het moment, terwijl je constant bang bent dat je broek afzakt. Toch kon ik, met terugwerkende kracht, de humor van de situatie inzien. Daar stond ik dan, op het podium van de Olympische Spelen, met een zilveren medaille om mijn nek en een broek die vele maten te groot was. Het was het soort moment dat je later lachend vertelt, maar op dat moment vooral frustrerend was."