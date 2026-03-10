Ellia Smeding heeft van zich laten horen nadat ze op dag 2 van de WK sprint werd gediskwalificeerd. De Nederlands-Britse schaatsster zet haar vraagtekens achter de reden van haar diskwalificatie en laat weten 'extreem teleurgesteld' te zijn. Zelfs na er een weekend over geslapen te hebben, twijfelt ze aan de beslissing.

Smeding werd op de 500 meter gekoppeld aan de Belgische Fran Vanhoutte. De Britse kreeg al een waarschuwing omdat ze bij het eerste startmoment de lijn had gepasseerd met haar schaats. Nadat dat volgens de starter een tweede keer gebeurde, werd ze gediskwalificeerd. De schaatsster zelf twijfelt of ze de tweede keer wel echt de lijn had gepasseerd en meent haast zeker te weten dat dat niet het geval was. Meteen na afloop zette ze al vraagtekens achter de straf.

'Extreem teleurgesteld'

'Ik ben extreem teleurgesteld in mijn diskwalificatie op de 500 meter, wat geen 1000 meter en geen algemeen klassement betekende', begint de teleurgestelde schaatsster in haar verhaal op Instagram. 'Ik kreeg een dubbele valse start aan mijn broek voor het passeren van de lijn, terwijl ik - en de mensen om mij heen - er vrijwel zeker van zijn dat ik de tweede keer niet de lijn passeerde.'

'Scheidsrechter had zelf ook vraagtekens'

Al meteen na haar diskwalificatie toog ze naar de arbitrage langs de startlijn om verhaal te halen. 'Toen ik vroeg om nog eens naar de videobeelden te kijken om de beslissing nog eens te heroverwegen, wilden ze dat simpelweg niet doen omdat ze de starter moeten vertrouwen, terwijl de scheidsrechter zelf ook zijn vraagtekens had', aldus de teleurgestelde Smeding.

'Onredelijk'

Ook na een paar nachten erover geslapen te hebben, is Smeding het nog altijd niet eens met de beslissing van de scheidsrechter van de ISU. "Niet het WK waar ik op hoopte na de - in mijn ogen - onredelijke diskwalificatie. Veel pech in en om mijn races de laatste tijd. Deze meid heeft echt een pauze nodig. Ik haal zelfvertrouwen uit de top-tienpositie na dag één. Bedankt Thialf voor alle aanmoedigingen en de boe's (tegen de beslissing, red.)."

Smeding stond na twee afstanden op de tiende plek in het klassement, maar kon een goed klassement na de diskwalificatie vergeten.