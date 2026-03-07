Tijdens de WK allround in Thialf zorgde topschaatsster Martina Sablikova voor een emotioneel moment. Ze neemt na 25 jaar afscheid van haar carrière. Dat raakte ook schaatsicoon Marianne Timmer. "Ergens gaat er een deur dicht."

Sablikova reed haar laatste race zaterdag tijdens het WK allround in Thialf. Ze kampte recent met ziekte en is nog niet volledig hersteld. Daarom besloot ze de laatste afstanden op zondag over te slaan en alleen de 500 en 3000 meter te rijden.

De laatste afstand was dus haar allerlaatste race al schaatsster. Toen ze over de finish kwam, werd ze geëerd met een oorverdovend applaus in Heerenveen en barstte de Tsjechische in tranen uit.

Emotioneel

Ook Timmer was geraakt door het moment. "Ze is al een paar keer aan het afscheid nemen", merkt ze op in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Want in Milaan was ze ook al aan het afscheid nemen, maar het is emotioneel."

"Ergens gaat er een deur dicht en je bent levenslang, zoals zij al vanaf de dertiende zo hard aan trainen geweest", vervolgt de ex-topschaatsster. "Het is je wereld, het is je routine. En dan stopt dat. Dat is best wel emotioneel en verdrietig. Want ja, je hebt een bepaalde houdbaarheidsdatum."

'Echt fantastisch'

Timmer kreeg kippenvel van de ereronde van de 38-jarige Sablikova "Ze bedankt het publiek en we hebben jarenlang van haar genoten. Ze heeft prachtige strijden laten zien hier op het ijs." Ze vindt het dan ook mooi om te zien dat de Nederlandse schaatsfans dat waarderen. "Ja, dat is toch wel echt fantastisch dat Nederland hier helemaal uit zijn dak gaat. Maar ook voor alle andere sportieve resultaten en prestaties."

