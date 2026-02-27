Kjeld Nuis en Joy Beune gingen na de Olympische Winterspelen op bezoek bij het populaire programma Vandaag Inside. Na een optreden van een nieuwe gast zijn de analisten aan tafel daar vaak kritisch, maar na het bezoek van de twee topschaatsers was er niets dan lof.

Het optreden van Nuis en Beune in Vandaag Inside deed nogal wat stof opwaaien. Dat kwam vooral door een opmerking van de zilveren medaillewinnares op de ploegenachtervolging in Milaan. Beune werd gevraagd naar hoe Rintje Ritsma is als coach en begon haar uitleg toen met 'hij doet zijn best'. De analisten aan tafel konden toen al hun lach niet meer inhouden. Achteraf vertelde Beune dat ze voor 'iets uitleggen bij de verkeerde talkshow zat'. Echter gaf ze wel aan het naar haar zin te hebben gehad.

Nuis deed in de uitzending nog een opvallende uitspraak over de NK sprint. Hij zei dat degene die het heeft verzonnen om een week na de Olympische Winterspelen de NK al te doen, dat diegene 'niet spoort'. Saillante uitspraak, zeker gezien de recente ontwikkelingen. Nuis kreeg geen aanwijsplek voor de WK sprint, waardoor hij zijn plek moest verdienen op de NK. Daar heeft hij zich echter voor afgemeld.

Lof in Vandaag Inside

De normaal zo kritische Johan Derksen was in ieder geval vol lof over het optreden van Nuis en Beune in Vandaag Inside. "Een ontzettend leuk stel." Ook bespreekt hij de uitspraak van Beune over Ritsma. "Ze probeerde zich daar heel politiek correct uit te redden, maar dat lukte niet", glimlachte Derksen over het optreden van het schaatsstel.

Ook René van der Gijp noemt Beune en Nuis 'ontzettend leuke mensen'. Hij zag de bronzenmedaillewinnaar uit Milaan voor het eerst en hem viel iets op aan Nuis. "Ik denk dat hij de perfecte lengte heeft voor een schaatser. En hij heeft dat atletische lichaam. Hij kan natuurlijk klappen maken die jongen, dat is niet normaal", vertelt Van der Gijp over het lichaam van Nuis. Dit seizoen zal hij dat lichaam dus niet meer kunnen gebruiken, want na de NK en WK allround en sprint zit het schaatsjaar er voor hem op.