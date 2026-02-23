De Nederlandse olympiërs keerden maandag terug in ons land en een aantal van hen schoof in de avond aan bij een talkshow. Kjeld Nuis en Joy Beune kozen ervoor om hun opwachting te maken bij Vandaag Inside en toen het einde van het schaatsseizoen ter sprake kwam, wond Nuis er geen doekjes om dat er hem iets dwarszit.

Nuis en Beune wonnen allebei een medaille op de Spelen en worden daardoor dinsdag verwacht bij de koning. Dan zijn alle olympische verplichtingen voorbij, maar het is niet zo dat de schaatsers na de belangrijkste wedstrijd in vier jaar tijd even een periode krijgen om bij te komen. Komend weekend zijn namelijk alweer de NK's allround en sprint en daar moeten de Nederlandse rijders zich plaatsen voor de WK's een week later.

De 36-jarige Nuis vertelde bij Vandaag Inside dat hij van dat schema helemaal niets begrijpt. "Het is nogal een discussie, want wie de planning verzonnen heeft, spoort niet. Je komt terug van de Spelen, morgen ga je naar de koning en dan heb je nog twee dagen om je voor te bereiden op een NK om je te plaatsen voor het WK een week later. Dus als je op dat WK staat dan heb je een hele meerkamp in de benen en sta je daar heel moe."

Aanwijsplekken voor WK

De eerste drie van het NK mogen normaal gesproken naar het WK, maar volgens Nuis gaat de schaatsbond een aantal tickets al weggeven en hoeven die rijders dan niet mee te doen aan het nationale kampioenschap: "De KNSB gaat er twee aanwijzen, maar als jij diegene bent op het NK redt dan kun je diegene afschrijven. Vandaag of morgen gaan de keuzeheren bepalen wie ze aanwijzen."

Nuis heeft in ieder geval een duidelijke mening over wie er bij de vrouwen voor het WK allround een ticket moet krijgen. "Ze moeten haar aanwijzen", vertelt de schaatser terwijl hij naar zijn vriendin wijst. Beune is de regerend wereldkampioene allround nadat ze in 2024 voor de eerste keer de titel pakte.

NK en WK

De Nederlandse kampioenschappen sprint en allround worden op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart gehouden. Het WK sprint is vervolgens alweer op donderdag 5 en vrijdag 6 februari, terwijl de allrounders op de tweede dagen daarna aan de beurt zijn. Voor de sprinters zitten beide toernooien dus helemaal dicht op elkaar.