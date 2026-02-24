Joy Beune maakte een verpletterende indruk bij Vandaag Inside, waar ze maandagavond aanschoof na de Olympische Winterspelen. Met name een opmerking over schaatsbondscoach Rintje Ritsma ging er bij de heren aan tafel en het publiek wel in. Daags na het hilarische voorval blijft de topschaatsster nuchter onder de aandacht.

Beune, die zilver won in Milaan, zat samen met haar vriend Kjeld Nuis aan de bar bij Vandaag Inside. Daar ging het ook over Ritsma, die er in de ogen van voetbaljournalist Valentijn Driessen 'helemaal niets van bakte'. Beune kreeg daarna de vraag wat ze van het optreden van de bondscoach vond. "Ik denk dat Rintje zijn best doet qua wat hij kan", wilde de topschaatsster aan haar antwoord beginnen, voordat René van der Gijp haar onderbrak en zijn conclusie trok.

"Oh, dus het is niks", reageerde hij schaterlachend. "We weten genoeg. Hij doet enorm zijn best, maar voor de rest kan hij er he-le-maal niks van." Terwijl de studio op zijn kop stond van het lachen, ging Johan Derksen nog een stapje verder: "Dit was een dodelijke opmerking."

Joy Beune verklaart 'dodelijke opmerking' over Rintje Ritsma

Daags na haar veelbesproken optreden in de talkshow werd Beune gevraagd naar de situatie. Allereerst nam haar vriend het woord. "Ik vond het vooral van haar dapper. Je moet toch uit een bepaald hout gesneden zijn om daar gewoon je mannetje te staan. Dat deed ze hartstikke goed", aldus Nuis in gesprek met De Telegraaf.

Nuis plaatste wel een kanttekening bij hun aanwezigheid. "We hebben wel een medaille gewonnen, dat is iets positiefs. Want anders zagen ze gewoon je poten eraf. Ik vond het leuk, we hebben echt gelachen. En volgens mij stal jij (kijkend naar Beune, red.) de show", looft hij zijn vriendin. "Je probeerde politiek correct te blijven, maar iedereen ging helemaal stuk."

"Je wil iets proberen uit te leggen, maar dat heeft helemaal geen zin. Daar heb je helemaal niet de tijd voor, dan zit je bij de verkeerde talkshow", verklaart Beune haar veelbesproken reactie. "Maar het was uiteindelijk wel heel erg grappig, ik heb er echt van genoten", vertelt Beune, die leuke reacties ontving. "Dat is alleen maar mooi."

WK allround

Beune en Nuis hebben niet lang om bij te komen van de avonturen die ze in Milaan hebben beleefd. Komend weekeinde staan de NK allround & sprint op het programma. Voor Beune valt er buiten een nationale titel weinig te winnen, aangezien de KNSB haar al een aanwijsplek heeft gegeven voor de WK allround een week later.

Haar vriend Nuis is niet aangewezen voor de WK sprint. Die plekken gaan naar Jenning de Boo en Joep Wennemars. Nuis zou, als hij naar de NK sprint gaat, een ticket voor de wereldkampioenschappen moeten verdienen. Er is nog één plekje te vergeven.