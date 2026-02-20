Johan Derksen is erg onder de indruk van Kjeld Nuis. In Vandaag Inside noemt de doorgaans kritische analist de schaatser een ‘ontspannen jongen’. Derksen is echter nog het meest onder de indruk van de vriendin van Nuis: schaatsster Joy Beune.

Nuis pakte donderdag een van de mooiste medailles uit zijn leven toen hij de derde tijd noteerde op de 1500 meter in Milaan. Het brons werd zijn derde olympische medaille uit zijn loopbaan en waarschijnlijk ook zijn laatste. Nuis gaf voor zijn race meermaals aan dat hij de spelen in Milaan als zijn laatste ooit ziet. Echter zette hij na zijn brons toch de deur op een klein kiertje richting de spelen van 2030.

Derksen zou het wel weten als hij Nuis was. Hij zou nog doorgaan tot de spelen van 2030, waarbij mogelijk in Thialf wordt gereden. “Waarom niet? Als je op je 36e nog zulke tijden rijdt als hij doet.”

Voor Derksen was het sowieso fijn om naar Nuis te kijken. Waar hij vond dat Erben Wennemars nog een ‘ADHD-act’ opvoerde, is hij van mening dat Nuis juist een heel normale indruk maakte. “Die jongen staat er wel heel ontspannen in. Dat is echt een prima gozer.”

Joy Beune

De ontspannen houding, de bronzen medaille en de tijden van Nuis maken indruk op Derksen, maar één iemand maakt het meest indruk op de oud-voetballer: zijn vriendin Joy Beune. De schaatsster die ook actief is op de Olympische Winterspelen is al jaren samen met Nuis en Derksen zag hoe de twee elkaar in de armen vielen. "Als ik hem was dan zou ik blijer zijn met die prachtige vriendin van hem, dan met die bronzen plak. Dat is wel een beauty waar die verkering mee heeft", is de analist complimenteus.