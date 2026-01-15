Wie denkt dat Joy Beune een natuurtalent is, heeft het goed mis. De topschaatsster was naar eigen zeggen vroeger helemaal niet zo goed. Maar op het moment dat ze wél bij de besten ging horen, sloeg de onzekerheid toe.

"Ik had eigenlijk helemaal geen talent voor schaatsen", zegt een openhartige Beune in gesprek met TeamNL. "Als ik filmpjes van mezelf zie vroeger, dan denk ik echt: my god. Uiteindelijk was er wel een coach die zei: nou, ik wil het wel proberen. Toen hebben we heel veel gefocust ook op techniek, en vanaf toen ging ik echt heel hard schaatsen. Uiteindelijk werd ik op mijn zestiende Nederlands kampioen. En dat winnen beviel me eigenlijk wel."

Sinds ze ging winnen, wisselde ze van school en verhuisde Beune naar Heerenveen. "Mijn moeder vond dat wel wat lastiger, want ik ging natuurlijk wel een stukje verderop wonen. Ik was in de weekenden wel veel thuis. Je moet toch je leven hier opbouwen, en dat vond ik wel lastig." Uiteindelijk lukte het haar wel om vrienden te maken en het leven op te pakken.

Strijd met Jutta Leerdam

Vervolgens ging Beune de strijd aan met leeftijdsgenoot Jutta Leerdam. Samen streden zij op wereldkampioenschappen tegen elkaar. "Ik zat in dezelfde leeftijd als Jutta, het was ook echt vechten tegen elkaar. Uiteindelijk heeft het ons ver gebracht, want we doen het allebei super goed." Leerdam is inmiddels sprintster (500 en 1000 meter), Beune rijdt juist de drie langere afstanden.

'Daar was ik best onzeker over'

Beune werd meervoudig wereldkampioen in de jeugd, maar dat ging haar niet in de koude kleren zitten. "Verwachtingen van anderen zaten mij niet dwars. Ik had vooral last van mezelf. Ik was best wel onzeker. Nu ben ik het talent, nu moet ik het ook gaan waarmaken. Ik zat in een best wel grote ploeg met allemaal winnaars. Ik wilde dat ook, alleen ik was daar best wel onzeker over. Ik voel me ook niet goed genoeg, en dat heeft me wel heel erg dwars gezeten."

Vervolgens duurde het een paar jaar voor Beune écht opstond tussen de senioren. Inmiddels is ze meervoudig wereldkampioen en doet ze straks ook mee aan de Olympische Spelen. Daar komt de 26-jarige vriendin van Kjeld Nuis in actie op de 3000 meter en de ploegenachtervolging.

