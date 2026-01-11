Bij afwezigheid van topschaatssters als Joy Beune en Marijke Groenewoud op de EK afstanden groeide Ragne Wiklund uit tot de grote winnares op de 1500 en 3000 meter. De 25-jarige Noorse is echt geen onbekende en de Nederlandse vrouwen zijn gewaarschuwd, maar schaatsicoon Marianne Timmer waakt voor 'te veel afleiding' richting de Olympische Spelen in Milaan over een kleine maand.

Timmer bespreekt de gouden Wiklund in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. De Noorse won zowel de 1500 als de 3000 meter en reed op de langste afstand een dik baanrecord in het Poolse Tomaszow Mazowiecki. "Joy Beune is voor de Winterspelen flink gewaarschuwd", luidt dan ook de stelling die Timmer voorgelegd krijgt. Ze is het er volledig mee eens en voorziet ook op de 1500 meter, waar Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong en Femke Kok op rijden in Milaan, een extra kanshebber.

Bambi

"Ze heeft goed gereden, onze Bambi", steekt Timmer van wal over de boomlange Noorse met haar typerende stijl. "Ze rijdt heel licht en is in vorm. Zij rijdt heel constant en staat niet nu in één keer in de top. Daar houden we constant rekening mee", is Timmer eerlijk. Wiklund won haar eerste EK-goud in Polen, maar was eerder al succesvol op de WK afstanden in 2021 en 2023. Beune en Groenewoud zullen dan ook echt wel deze nieuwe resultaten van Wiklund gezien hebben. "Maar het is ook lastig, want je kan nooit 100 procent op die uitslagen varen."

'Dat is het enige wat het zegt'

Volgens Timmer weet je als afwezige schaatser de omstandigheden niet waar de concurrentie op presteert. "Ze (Beune en Groenewoud, red.) denken niet ineens dat ze nu verloren zijn. Wiklund is in vorm en dat is het enige wat het zegt. Ze moeten zich hier voor afsluiten, want het gaat om je eigen race. Zelf het maximale eruit halen en je niet te veel laten afleiden door wat anderen doen. Je hebt er toch geen invloed op, je hebt geen grip op andermans doen en laten."

'Je eigen kop volgen'

De Nederlandse topschaatssters doen er volgens Timmer goed aan om zelf te zorgen dat ze de maximale energie hebben en technisch perfect rijden tijdens de Olympische Spelen in Milaan. "Natuurlijk hou je het (de concurrentie, red.) in de gaten, maar het begint bij je eigen doen en laten. Je hebt geen invloed op een Wiklund, wel op jezelf. Je eigen kop volgen, je eigen koers varen en bezig zijn met je eigen rit en je eigen batterij opladen."

