De WK allround is voor Joy Beune nog in volle gang, maar er staat haar komende week ook nog een andere uitdaging te wachten. Ze neemt het dan namelijk op tegen Jenning de Boo op de 3000 meter. De schaatsster heeft inmidels vernomen dat haar tegenstander de nodige hulp heeft ingeschakeld voor de clash.

Als regerend wereldkampioene hoopt Beune haar allroundtitel dit weekend in Heerenveen te verdedigen. De eerste dag viel echter wat tegen. Na de 500 en 3000 meter staat ze op plek vier in het klassement. Met name haar vorm op die laatste afstand stelde de schaatsster van Team IKO-X2O wat teleur.

'Piekmoment'

En woensdag zal ze nog een 3000 meter nog een keer moeten rijden, voordat haar schaatsseizoen er echt op zit. Na een uit de hand gelopen grap neemt Beune het tijdens De Zilveren Bal op tegen Jenning de Boo op het onderdeel. "Mijn piekmoment ligt ook daar", grapt Beune in gesprek met Sportnieuws.nl. "Op zich kijk ik er wel naar uit. Maar als ik zoals vandaag rijdt, wordt het wel een spannende wedstrijd. Mijn tank was ook wel een beetje leeg."

Advies

Beune plaatste zich op de 3000 voor de Olympische Spelen en werd vierde op die afstand in Milaan. Bij de mannen wordt geen 3000 meter verreden en dus is De Boo in het nadeel. Toch hoopt hij die achterstand goed te maken door advies in te winnen bij een aantal experts. Eén daarvan is schaatsicoon Ireen Wüst, zo onthulde hij na zijn titel op de WK sprint vrijdag.

Beune is daar niet blij mee. "Ik hoorde al dat andere mensen tips aan het geven waren. Dus die moeten eigenlijk even hun mond houden. Ik hoop dat hij er blind in gaat. Dat zou voor mij heel gunstig zijn."

De Boo had het vuurtje bij Beune aangewakkerd nadat hij tegen zijn Reggeborgh-ploeggenoot en vriend van Beune, Kjeld Nuis, had gezegd dat hij dacht haar wel te kunnen verslaan. Daar waren Nuis en de schaatsster van Team IKO-X2O het niet mee eens en dus vonden ze het een goed idee om het op het ijs te laten zien.