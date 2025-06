Topschaatser Team Essent (24) slaat grote slag op weg naar Winterspelen: 'Het geeft veel vertrouwen'

Groot nieuws uit de schaatswereld. Topschaatster Beau Snellink heeft zijn contract met twee jaar verlengd bij Team Essent. De Nederlands kampioen allround ligt nu tot en met 2028 vast bij het team van coach Jac Orie.

Snellink wordt door Team Essent beloond voor zijn sterke prestaties tijdens het afgelopen schaatsseizoen. Hij pakte in maart voor het eerst een individuele medaille op de WK afstanden in het Noorse Hamer. Snellink eindigde als tweede achter thuisrijder Sander Eitrem. Ook won hij met Chris Huizinga en Marcel Bosker brons op de ploegenachtervolging.

'Geeft veel vertrouwen'

De 24-jarige schaatser pakte eind december ook voor het eerst de Nederlandse titel allround. Hij was in de drie voorgaande jaren al op het podium geëindigd, maar mocht deze keer eindelijk op het hoogste treedje staan. "Ik ben heel blij dat ik de komende jaren aan dit mooie team verbonden blijf", reageert Snellink verheugd. "Het geeft veel vertrouwen dat ik nu al heb mogen bijtekenen."

Ook coach Orie is dolblij dat zijn team Snellink langer vast heeft kunnen leggen. "Beau is op jonge leeftijd bij onze ploeg gekomen en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de beste langeafstandsschaatsers ter wereld. Hij heeft vorig jaar ontzettend goede progressie laten zien en in bijna alle wereldbekerwedstrijden op het podium gestaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij ook de komende jaren om de medailles kan strijden."

Contractdrukte bij Team Essent

Essent is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de contracten van hun toprijders. Joep Wennemars, die in maart wereldkampioen op de 1000 meter werd, en Huizinga verlengden net als Snellink hun contract bij de ploeg. Ook tekende Angel Daleman, de vriendin van Snellink, onlangs een contract tot en met 2027.

Olympische Winterspelen

Voor Snellink staat er een heel belangrijk seizoen voor de deur, want volgend jaar worden de Olympische Winterspelen in Milaan gehouden. Door zijn prestaties van de afgelopen winter is hij op papier natuurlijk een kanshebber om daar één of meerdere medailles te gaan pakken. Snellink is normaal gesproken namelijk ook onderdeel van het team op de ploegenachtervolging.

De schaatser van Team Essent moet zich echter nog wel zien te plaatsen voor de Spelen. Wat dat betreft zal hij de periode van 26 tot en met 30 december 2024 met rood hebben omcirkeld in zijn agenda, want dan wordt het Olympisch Kwalificatietoernooi gehouden in Thialf. Daar worden de tickets voor de Spelen verdeeld.