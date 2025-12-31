Irene Schouten had het geluk dat ze het afgelopen olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een keer van de andere kant mocht meemaken. De in 2024 gestopte schaatskampioene was in schaatspaleis Thialf als analiste. Toch zat ze niet zo ontspannen op haar zitje.

Op de laatste dag van het OKT stond de 5.000 meter op het programma, een afstand waar Schouten op floreerde. Dat bewijzen één gouden olympische medaille en twee wereldtitels wel. Ook heeft ze het baanrecord in Thialf op die afstand in handen: 6.41,25.

Merel Conijn maakt het héél spannend

Daar kwam de winnares op het OKT niet aan. Merel Conijn duwde haar eerste schaats na 6.43,46 over de finishlijn. Dik twee teller langzamer dan Schouten dus, maar lang zat ze onder het schema baanrecord. Het zorgde voor klamme handjes bij Schouten. "Ik dacht als (Bente, red.) Kerkhoff zo rijdt, dan kan het nog wel eronder gaan", vertelt Schouten in de NOS Schaatspodcast.

Kerkhoff werd de verrassing van de 5.000 meter. Ze ging waanzinnig snel van start en kwam aan in 6.46,46. En toen moesten Conijn, Marijke Groenewoud en Joy Beune nog komen. "Toen Merel hem niet verbrak, dacht ik: dan gaat Marijke het ook niet doen", aldus Schouten.

Houdster van drie baanrecords

Ze is daarom nog houdster van drie baanrecords in Thialf. Schouten bezit ze op de 1.500 en 3.000 meter en de ploegenachtervolging. Die reed ze samen met Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Schoutens record op de schaatsmijl ging er eerder in het OKT bijna aan.

Daarop was het verschil kleiner. Groenewoud strandde op 0,69 seconde van het baanrecord. "Ik ben blij, want ik was toen net iets sneller. Maar ik heb 'm (het baanrecord, red.) nog gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee, want dan blijf ik er nog even op staan", doelde ze op de muur in Thialf waar alle baanrecords worden bijgehouden.

