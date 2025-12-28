Irene Schouten haalde op het OKT opgelucht adem, letterlijk. De voormalig topschaatsster zat bij de NOS om analyses te geven over het belangrijke toernooi in Thialf, toen ze haar voormalig ploeggenote Marijke Groenewoud wel heel hard zag rijden op de drie kilometer. Zo hard dat ze bijna het baanrecord van Schouten aan diggelen reed.

Groenewoud was heer en meester op de drie kilometer en legde zelfs Joy Beune haar wil op. Tot aan de laatste ronde had ze het baanrecord van Schouten in het vizier. Die stond op 3:54,04, gereden in november 2022. Maar in de laatste ronde liet Groenewoud nét teveel liggen, waardoor ze op 0,69 seconde strandde: 3:54,73. "Pfoe", slaakte Schouten bij de NOS aan de desk lachend een zucht van verlichting toen ze Groenewoud over de streep zag komen.

'Daar ben ik heel blij mee'

"Er was absoluut topniveau nodig om de rit te winnen, dit was vuurwerk", legde presentator Henry Schut de uitslag voor aan Schouten. "En 3.54 hè Irene..." Vervolgens kwam die opluchting bij Schouten. "Ik ben blij, want ik was toen net iets sneller. Maar ik heb 'm (het baanrecord, red.) nog gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee, want dan blijf ik er nog even op staan", doelde ze op de muur in Thialf waar alle baanrecords worden bijgehouden.

'Ik ken het programma'

Verbaasd was Schouten niet over wat haar vroegere maatje Groenewoud liet zien. "Ik ken het programma van Team Albert Heijn Zaanlander - mijn oude ploeg - natuurlijk. Het voortraject maakt bij hen totaal niet uit. Het gaat echt om het OKT en de Spelen. Ik wist welke route ze hadden uitgestippeld en dat ze dus in goede vorm zou zijn. Ik zag het al bij haar overwinningen op de World Cup in Hamar. Marijke kan groeien en ik weet dan dat ze op zo'n OKT kan laten zien wat er in haar zit."

Dromen van Goud

Ook schaatsicoon Marianne Timmer was onder de indruk van Groenewoud én haar concurrente Joy Beune. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud laat ze haar licht schijnen over de razend spannende en prachtige ontknoping op de drie kilometer.

